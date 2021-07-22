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  • Акинфеев: «Последний сезон можно назвать провальным. Мы не привыкли, что ЦСКА занимает шестое место»

Акинфеев: «Последний сезон можно назвать провальным. Мы не привыкли, что ЦСКА занимает шестое место»

22 июля 2021, 18:34
9

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

– Минувший сезон получился для ЦСКА таким, что его лучше поскорее забыть. За счет чего, на ваш взгляд, команда сможет изменить ситуацию и выступить успешнее?

– Надеюсь, мы сумеем ее переломить. Последний сезон вполне можно назвать провальным. Верю, что команда воспрянет духом. За нами армия красно-синих болельщиков, грустить практически после каждой игры им совсем не хочется.

Мы не привыкли, и я в особенности, что ЦСКА занимает шестое место. Будем стараться изо всех сил, чтобы на этот раз все сложилось для нас хорошо.

Еще очень хочется, чтобы коронавирус не мешал болельщикам посещать матчи. Надеюсь, рано или поздно все это закончится, наш красавец-стадион будет заполняться. А команда, в свою очередь, будет показывать яркий и интересный футбол, и самое главное – добиваться результата.

  • ЦСКА впервые за 20 лет не вышел в еврокубки
  • В первом туре РПЛ московский клуб примет дома «Уфу».
  • «ВЭБ-Арена» получила статус COVID-free зоны. На матчи ЦСКА пустят 500+ человек при наличии QR-кодов

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (9)
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житель СПб
1626974585
Игорю можно посочувствовать... Но пока не видно, за счет чего игра команды может исправиться.
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vladimir-7
1626975513
Шестое место в чемпионате РПЛ, это чужое место и его надо побыстрее уступить хозяину, а самим уйти на привычное для ЦСКА место.
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Бухбух
1626975705
Шестое место в начинающемся сезоне будет большим успехом.
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paracetamol
1626981124
Шестое место - цветочки, ягодки будут впереди.
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igorkukwgp
1626987801
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vovan55
1626990400
очень надеемся ...
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Боцман59rus
1627018363
привыкай)) рукозадый рекордсмен
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Hektor 84
1627030384
Конифей это место теперь за вами забронировано
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