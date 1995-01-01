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    Акинфеев: «Последний сезон можно назвать провальным. Мы не привыкли, что ЦСКА занимает шестое место»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

    – Минувший сезон получился для ЦСКА таким, что его лучше поскорее забыть. За счет чего, на ваш взгляд, команда сможет изменить ситуацию и выступить успешнее?

    – Надеюсь, мы сумеем ее переломить. Последний сезон вполне можно назвать провальным. Верю, что команда воспрянет духом. За нами армия красно-синих болельщиков, грустить практически после каждой игры им совсем не хочется.

    Мы не привыкли, и я в особенности, что ЦСКА занимает шестое место. Будем стараться изо всех сил, чтобы на этот раз все сложилось для нас хорошо.

    Еще очень хочется, чтобы коронавирус не мешал болельщикам посещать матчи. Надеюсь, рано или поздно все это закончится, наш красавец-стадион будет заполняться. А команда, в свою очередь, будет показывать яркий и интересный футбол, и самое главное – добиваться результата.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 1 час назад

      Что значит можно назвать? Последний сезон отстойно-провальный! Гончаренко сильно старался...

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