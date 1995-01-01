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    «Арсенал» нужно переименовать в ФК «Африка». Нигерийский футболист – о трансфере Локогни

    Нигерийский футболист Деле Олорундаре поделился мнением о переходе полузащитника «Андерлехта» Альберта Самби Локонги в «Арсенал».

    «Приятно видеть, что «канониры» улучшают свою команду за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» нужно переименовать в ФК «Африка».

    Переход Локонги показывает, что клуб доверяет африканцам. Были времена, когда считалось, что игроки из Африки не годятся даже для скамейки европейского клуба из второго дивизиона.

    Похоже, что все изменилось. Надеюсь, что африканские сборные воспользуются этим, чтобы создать крепкие команды, которые хорошо выступят на ЧМ-2022», – сказал Олорундаре.

    • Сумма трансфера составила 17,5 миллионов евро. Контракт 21-летнего бельгийца с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года.
    • Локонга провел 33 матча в минувшем сезоне чемпионата Бельгии, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3228

      Алехсбургер. 5 минут назад

      Андрей Сергеевич всегда быстро сваливает,где какой-то стрём..))
      Учитесь.баклажаны.

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