«Арсенал» нужно переименовать в ФК «Африка». Нигерийский футболист – о трансфере Локогни

Нигерийский футболист Деле Олорундаре поделился мнением о переходе полузащитника «Андерлехта» Альберта Самби Локонги в «Арсенал».

«Приятно видеть, что «канониры» улучшают свою команду за счет большого количества африканских игроков. Я считаю, что «Арсенал» нужно переименовать в ФК «Африка».

Переход Локонги показывает, что клуб доверяет африканцам. Были времена, когда считалось, что игроки из Африки не годятся даже для скамейки европейского клуба из второго дивизиона.

Похоже, что все изменилось. Надеюсь, что африканские сборные воспользуются этим, чтобы создать крепкие команды, которые хорошо выступят на ЧМ-2022», – сказал Олорундаре.