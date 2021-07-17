Семак за 4 года тренерской карьеры взял 6 трофеев

Семак за 4 года....Отличный результат ! Но , все видят , что его личной заслуги , в этом нет , им управляют агенты и шептуны !
Класс тренера определяться будет в Лиге Чемпионов.
Выигранный сегодня Суперкубок России стал для главного тренера «Зенита» Сергея Семака шестым трофеем. Действующие чемпионы разгромили «Локомотив» (3:0).
Семак начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2017 году, то есть в год в среднем он берет больше одного трофея.
- 1-м клубом Семака как главного тренера стала «Уфа».
- В 2018 году он перешел в «Зенит».
- В Санкт-Петербурге Семак-тренер взял 3 чемпионства.
Семак-тренер повторил рекорд по выигранным Суперкубкам России, Азмун – по голам в нем