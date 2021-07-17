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    Семак за 4 года тренерской карьеры взял 6 трофеев

    Выигранный сегодня Суперкубок России стал для главного тренера «Зенита» Сергея Семака шестым трофеем. Действующие чемпионы разгромили «Локомотив» (3:0).

    Семак начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2017 году, то есть в год в среднем он берет больше одного трофея.

    • 1-м клубом Семака как главного тренера стала «Уфа».
    • В 2018 году он перешел в «Зенит».
    • В Санкт-Петербурге Семак-тренер взял 3 чемпионства.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2021 23:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 8 часов назад

      Семак за 4 года....Отличный результат ! Но , все видят , что его личной заслуги , в этом нет , им управляют агенты и шептуны !
      Класс тренера определяться будет в Лиге Чемпионов.

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      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 9 часов назад

      Газпром взял для семачихи

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      Рейтинг: +907

      Граф2019 14 часов назад

      с таким то баблом?

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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 16 часов назад

      Ещё бы с таким составом он чемпионство не брал.

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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 часов назад

      Семак лучший тренер в истории! Он крут!

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      Рейтинг: +8650

      alp 16 часов назад

      6 трофеев за 7 лет очень неплохой результат.. правда и соперники за все это время были так себе...... если б ему не мешали, думаю, результат был бы другой.

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      Рейтинг: +3403

      Semenycch 17 часов назад

      За какие 4 года, дебилы? Считать не умеете?

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