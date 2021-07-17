Кокорин отправился на сбор с «Фиорентиной»

Гроза итальянским командам! (? или нет?) Александру - удачи. Пусть всех удивит!
«Фиорентина» показала, как футболисты садятся в поезд, чтобы отправиться на тренировочный сбор.
Среди игроков, поехавших готовиться к сезону-2021/22, был и российский форвард Александр Кокорин.
30-летний нападающий на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.
Direzione ritiro pic.twitter.com/IszClurJiY— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 17, 2021