Кокорин отправился на сбор с «Фиорентиной»

«Фиорентина» показала, как футболисты садятся в поезд, чтобы отправиться на тренировочный сбор.
Среди игроков, поехавших готовиться к сезону-2021/22, был и российский форвард Александр Кокорин.
30-летний нападающий на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.
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Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»