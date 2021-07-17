Кокорин отправился на сбор с «Фиорентиной»

«Фиорентина» показала, как футболисты садятся в поезд, чтобы отправиться на тренировочный сбор.

Среди игроков, поехавших готовиться к сезону-2021/22, был и российский форвард Александр Кокорин.

30-летний нападающий на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.

В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он принял участие только в 4 матчах.

Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.