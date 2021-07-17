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    Кокорин отправился на сбор с «Фиорентиной»

    «Фиорентина» показала, как футболисты садятся в поезд, чтобы отправиться на тренировочный сбор.

    Среди игроков, поехавших готовиться к сезону-2021/22, был и российский форвард Александр Кокорин.

    30-летний нападающий на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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    17.07.2021 11:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 22 часа назад

      Гроза итальянским командам! (? или нет?) Александру - удачи. Пусть всех удивит!

      0
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      Рейтинг: -752

      СуперПАВ9 17 июля, 14:20

      Удачи Саше

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 17 июля, 13:53

      Кокорин отправляется подышать свежим воздухом. НУ КУПИЛИ!!!...)))

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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 17 июля, 13:42

      до сих пор думает, что в команде по пляжному футболу.

      0
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      Рейтинг: +2295

      shurik45 17 июля, 13:10

      Саня, ты просто ТОП!!!))

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      Рейтинг: -1523

      Вот оно чё Михалыч > shurik45 17 июля, 13:47

      Он зону топтал======А шо ? Там те которые рядом с ним, и не знают шо такое зона в Сибири.......А Санька осужденный..Он знает )

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      Рейтинг: +3221

      raritet 17 июля, 13:01

      Вот даже здесь. Простейшая ситуация- покажи , что ты в команде. Что нужно для этого? Одеть кроссовки. Но это же Саша. Он зону топтал. А эти щеглы и понятие не имеют ни о чем...А так одел бы кроссовки и контракт еще на годик продлили бы.

      1
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      Рейтинг: +1105

      vmonomah17 17 июля, 12:14

      Все в кроссовках, а наш в шлепках - на пляж загорать)))

      3
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      Рейтинг: +6686

      playsh > vmonomah17 17 июля, 13:01

      А зачем ему кроссовки,он же скамейку едет полировать.

      0
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > vmonomah17 17 июля, 13:55

      Может ему не выдали кроссовки? Он же не тренироваться едет, зачем они ему...)

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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > vmonomah17 17 июля, 14:17

      Проводит ребят и вернется в номер, даже кроссовки менять
      на тапочки не надо.

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      Рейтинг: +1133

      Хейтер Аларм 17 июля, 11:58

      наш дурачок!

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