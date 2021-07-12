Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин приступил к тренировкам. Он решил поработать над укреплением мышц

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин начал досрочно готовиться к новому сезону.

    «Первая тренировка», – написал 30-летний футболист в инстаграме на итальянском языке, прикрепив собственное фото.

    Ранее сообщалось, что россиянин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2021 23:10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 июля 2021, 17:56

      Мышцы одрябли от расслабухи? НУ КУПИЛИ!!!,,,)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 13 июля 2021, 12:04

      Мышцы укреплять уже поздно,нужно горло укрепить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 13 июля 2021, 08:30

      Ну всё, на 10 дней раньше вышел. Памятник поставят ему теперь во Флоренции)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 12 июля 2021, 23:30

      Так для укрепления мышц стулья подойдут,мяч не нужен.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      Nikoo > playsh 13 июля 2021, 00:32

      Ахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12266

      R_a_i_n 12 июля 2021, 23:29

      Дзюба выслал видео инструкцию)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Хейтер Аларм 12 июля 2021, 23:22

      Будет разрывать Италию в новом сезоне))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 12 июля 2021, 23:14

      Шо?! Опять?! Укреплял же уже?! Да ещё и первая тренировка?! Это за всё время, что в Фиорентине?
      Сашка один, но сколько вопросов))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11