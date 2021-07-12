Кокорин приступил к тренировкам. Он решил поработать над укреплением мышц

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин начал досрочно готовиться к новому сезону.
«Первая тренировка», – написал 30-летний футболист в инстаграме на итальянском языке, прикрепив собственное фото.
Ранее сообщалось, что россиянин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Александра Кокорина