Кокорин приступил к тренировкам. Он решил поработать над укреплением мышц

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин начал досрочно готовиться к новому сезону.

«Первая тренировка», – написал 30-летний футболист в инстаграме на итальянском языке, прикрепив собственное фото.

Ранее сообщалось, что россиянин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.

В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он принял участие только в 4 матчах.

Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.