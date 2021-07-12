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  • Кокорин приступил к тренировкам. Он решил поработать над укреплением мышц

Кокорин приступил к тренировкам. Он решил поработать над укреплением мышц

12 июля 2021, 23:10
7

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин начал досрочно готовиться к новому сезону.

«Первая тренировка», – написал 30-летний футболист в инстаграме на итальянском языке, прикрепив собственное фото.

Ранее сообщалось, что россиянин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.

  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
  • Игрок из-за повреждений пропустил 12 встреч.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Александра Кокорина
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Fusballer
1626120898
Шо?! Опять?! Укреплял же уже?! Да ещё и первая тренировка?! Это за всё время, что в Фиорентине? Сашка один, но сколько вопросов))))
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Хейтер Аларм
1626121337
Будет разрывать Италию в новом сезоне))
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R_a_i_n
1626121754
Дзюба выслал видео инструкцию)))
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Plyash
1626121828
Так для укрепления мышц стулья подойдут,мяч не нужен.
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Валерий2705
1626154253
Ну всё, на 10 дней раньше вышел. Памятник поставят ему теперь во Флоренции)
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jek718875
1626167053
Мышцы укреплять уже поздно,нужно горло укрепить
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