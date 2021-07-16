Мать Аршавина: «Карьеру Андрея сломали те, кто выпустили в эфир фразу «ваши ожидания – ваши проблемы»

Татьяна Аршавина, мать бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина, считает, что его карьера сломалась в 2012 году. Тогда после вылета с Евро-2012 футболист сказал болельщику: «Ваши ожидания – ваши проблемы».

«Является ли пиком в карьере Андрея период в «Арсенале»? По тому, как произошло дальше – я думаю, что да, пик. Но у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали – те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания – это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку. Я просто в этом уверена на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, но они повлияли на это. Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже всe непросто очень складывалось», – сказала Аршавина.

Игрок принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.

С «Зенитом» Аршавин брал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Со сборной России Аршавин доходил до полуфинала Евро-2008.

Аршавин – о фразе про ожидания: «Сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся»