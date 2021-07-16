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    Мать Аршавина: «Карьеру Андрея сломали те, кто выпустили в эфир фразу «ваши ожидания – ваши проблемы»

    Татьяна Аршавина, мать бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина, считает, что его карьера сломалась в 2012 году. Тогда после вылета с Евро-2012 футболист сказал болельщику: «Ваши ожидания – ваши проблемы».

    «Является ли пиком в карьере Андрея период в «Арсенале»? По тому, как произошло дальше – я думаю, что да, пик. Но у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали – те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания – это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку. Я просто в этом уверена на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, но они повлияли на это. Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже всe непросто очень складывалось», – сказала Аршавина.

    • Игрок принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.
    • С «Зенитом» Аршавин брал Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Со сборной России Аршавин доходил до полуфинала Евро-2008.

    Аршавин – о фразе про ожидания: «Сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся»

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    Источник: РФС

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    16.07.2021 22:46
    Комментарии80
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 22 часа назад

      Это все свини и их представитель в Госдуме младший Жирик.

      0
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      Рейтинг: +1381

      Красногорск_Фан 17 июля, 14:16

      Карьеру Аршавина сломать не возможно. Его главное уникальное качество это как он смеется. Если слышал этот звук то уже никогда не забудешь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8152

      житель СПб 17 июля, 12:52

      Мама, конечно, мама и есть... И правильно здесь пишут, что его странный характер, готовность всегда говорить то, что думает - ему вредил (а взрослые люди знают, конечно, что делать так не надо).
      Но по серьезному, я считаю, что карьеру ему сломал Венгер, когда "через колено" ставил его не туда, где он играть мог и должен был. А затем посадил на лавку. Другой большой игрок на его месте из клуба бы ушел - кстати, Аршавин хорошо бы в испанских клубах вписался! - а Андрей назло Венгеру и всем остался на скамейке сидеть (деньги то шли...). Вот тут его настоящая карьера и закончилась.

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      Рейтинг: +2579

      Бухбух 17 июля, 12:46

      Карьеру Андрею сломало то, что он - лентяй. Об этом говорил сам Венгер.

      1
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol > Бухбух 22 часа назад

      Бухбух сказал пукпук.

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      Рейтинг: +6030

      nik55 17 июля, 12:21

      нужно следить за своим языком а вообще им всем наплевать на болельщиков и так думают многие

      1
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      Рейтинг: +10091

      BRO_football 17 июля, 11:28

      Аршавин сам себе карьеру сгубил. Слава и деньги вскружили ему голову, а значит он решил, что если он всего добился, то дальше можно не стараться и играть от балды, потому что заработанных денег хватит на всю оставшуюся жизнь. Никто бы и внимания не обратил на эту фразу, если сборная России показывала хороший результат на международных турнирах. Но даже спустя 9 лет эту фразу вспоминают, потому что актуально, ведь Россия в очередной раз вылетела с ЧЕ.

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      Рейтинг: -1523

      Вот оно чё Михалыч > BRO_football 17 июля, 11:41

      Никто бы и внимания не обратил на эту фразу,---если сборная России показывала хороший результат======================================Вот почему -----"даже спустя 9 лет эту фразу вспоминают,"..потому что сборная России НЕ показывала хороший результат....Аршавин со своей фразой вошел в историю.....Лет так на сто....
      Хотя, тут есть историки.Меня поправят )

      0
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol > Вот оно чё Михалыч 22 часа назад

      Две березы с игнашем и канифеем сливали матчи, а виноваты были Аршавин с Кержаковым.

      0
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      Рейтинг: -1523

      Вот оно чё Михалыч 17 июля, 11:26

      «ваши ожидания – ваши проблемы»=====Прошло 9 лет.А все помнят....Почему помнят ?....А потому что Андрюха правду сказал...Кто вас заставлял ожидать ? Вы сами ожидали....Ну и к кому претензии ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +7144

      Alekxei Z. > Вот оно чё Михалыч 17 июля, 11:34

      А тут ты на все 100 прав !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3890

      AtticusFinch > Вот оно чё Михалыч 20 часов назад

      Во - даже у Хохляры мозги зашевелись))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7144

      Alekxei Z. 17 июля, 11:24

      Для мамы , все её дети гении.
      Если учесть его физические данные, то карьера Андрея прекрасна.
      В России и Англии оставил свой след , ну что ещё надо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1523

      Вот оно чё Михалыч > Alekxei Z. 17 июля, 11:26

      Ты прав.На все сто.

      0
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      Рейтинг: +3220

      _Marqella_ 17 июля, 11:23

      Прям таки сломали карьеру, нормальная у него карьера,по лучше многих наших футболёров...

      2
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      ...
      Рейтинг: -1523

      Вот оно чё Михалыч > _Marqella_ 17 июля, 11:28

      "Просто ему не дали играть."...сказала мама Аршавина

      0
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > _Marqella_ 17 июля, 13:04

      Сломали не карьеру, а отношения болельщиков к Аршавину. Он наплевал на болельщиков, болельщики теперь плюют на Андрюшу. И что бы он теперь не говорил, никто не забудет и не простит ему ТУ ФРАЗУ.

      0
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      Рейтинг: +3220

      _Marqella_ > Cleaner 17 июля, 13:19

      Умные болельщики понимают в каком контексте и при каких обстоятельствах была сделана та фраза ...Если ты этого не понимаешь, то это твои проблемы...)))

      1
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > _Marqella_ 17 июля, 13:39

      Нет умных болельщиков. Есть люди, к которым он наплевательски относится. Как ни выворачивай эту ситуевину, как не переводи стрелки на других, типа сами тупые, что Андрюшечку не поняли и что то там выдернули, а поганец поганцем и останется...(

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      Рейтинг: +3220

      _Marqella_ > Cleaner 17 июля, 14:12

      Бла,бла,бла...

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > _Marqella_ 19 часов назад

      Именно так. Но Вам можно. Вы умная...)

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      Рейтинг: +3220

      _Marqella_ > Cleaner 9 часов назад

      Ты только смотришь со своей стороны ,мир многогранен....Не обижайся,но я думаю ты не прав...С твоей стороны очень уж много хэйта...

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 17 июля, 11:20

      Мозг кривой Андрюшу заставляет говорить то, что он говорит. А то, что говорит зажравшийся чипсоед никому не может понравиться.

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