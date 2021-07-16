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  • Мать Аршавина: «Карьеру Андрея сломали те, кто выпустили в эфир фразу «ваши ожидания – ваши проблемы»

Мать Аршавина: «Карьеру Андрея сломали те, кто выпустили в эфир фразу «ваши ожидания – ваши проблемы»

16 июля 2021, 22:46
58

Татьяна Аршавина, мать бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина, считает, что его карьера сломалась в 2012 году. Тогда после вылета с Евро-2012 футболист сказал болельщику: «Ваши ожидания – ваши проблемы».

«Является ли пиком в карьере Андрея период в «Арсенале»? По тому, как произошло дальше – я думаю, что да, пик. Но у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Это люди сломали – те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания – это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку. Я просто в этом уверена на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, но они повлияли на это. Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже всe непросто очень складывалось», – сказала Аршавина.

  • Игрок принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.
  • С «Зенитом» Аршавин брал Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • Со сборной России Аршавин доходил до полуфинала Евро-2008.

Аршавин – о фразе про ожидания: «Сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся»

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (58)
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PAREVG.
1626467529
Он это сказал!!!!!!!!!!!! За свои слова мужик должен отвечать, вот его все и послали. А то помнится пес пообещал на всю страну сбрить усы - не сбрил, ушел в думу. НЕ МУЖИК, НЕ ЧЕЛОВЕК, НИКТО...
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Semargl18
1626469740
Ну да не дятел который ляпнул сам виноват... а нехорошие те кто бедного адрюшу транслировали.. конечно ага...
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Plyash
1626470656
Карьеру его сломали те,кто подарил ему язык,который произнёс выше озвученную фразу,не так ли,уважаемая Татьяна?
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Skull_Boy
1626471150
Тупой родитель тупой детеныш все закономерно
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Spirit_78
1626471742
Жаль, что Шава повёлся на провокацию пьяной быдлятины, а мы так и не увидели начало того разговора.
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Валерий2705
1626474138
Да хорош ерунду молоть. Венгеру то уж точно было фиолетово, что он там сказал российскому болельщику, он профессионал, и он бы явно не отказался от Андрея на пике его возможностей. Но Аршавин объективно сдал, погряз в скандалах и красивой жизни. И кто ему не дал играть? Казахи что ль? Так он, напомню, ещё успел за Зенит попылить, а тех кому играть не дают туда, как известно, не берут. И я помню того Аршавина, он уже даже РПЛ не тянул. И никто там его не задвигал. А сейчас он сидит на хорошем окладе в том же Питере. Так что не гнивите судьбу бабуля, не походит он на каторжника. Он был впорядке, и ещё года 2 два мог быть на уровне в Арсенале, но он эту возможность п.р.о.с.р.а.л сам, без чьей либо помощи.
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BlackMurder
1626498934
Хреново, что мама, не научила сына следить за базаром!
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Niko
1626499541
Конечно, все вокруг виноваты кроме него самого. А главное он говорит что сделал бы так же
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ivany4
1626502576
Когда мамы и папы лезут в печать защищать своих великовозрастных детишек и ищут виновных в их неудачах, это говорит о деградации и детей и родителей. В футболе ему карьеру сломали те кто выпустил в эфир его фразу. В том что он плохой семьянин, виновата жена, которую он выгнал с ребенком на улицу. В том что он дебошир, виноваты две девочки, которым он не заплатил за катание на лошадях с проститутками. Да приехавший наряд полиции, составивший протокол на такое деяние. Может не стоит на зеркало пенять, коли рожа крива.
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mutabor0992
1626502989
Карьеру андрея сломали ...Его высокомерие,скудоумие и лень!!!
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