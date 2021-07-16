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  • Аршавин – о фразе про ожидания: «Сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся»

Аршавин – о фразе про ожидания: «Сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся»

16 июля 2021, 18:59
13

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об инциденте после вылета национальной команды с Евро-2012, когда он произнес фразу «ваши ожидания – ваши проблемы».

– Лунeв назвал гениальной вашу фразу про ожидания и проблемы.

– Это не моя фраза. Я еe сказал, да, но она в каждой книжке по психологии есть.

– Тогда вас за эту фразу критиковали, а сейчас отношение поменялось. Понимаете почему?

– Всe зависит от того, как преподнести. Тогда СМИ были заинтересованы в том, чтобы повесить неудачу на одного человека. Я с этим справился.

– Вы тогда сорвались или говорили осознанно?

– Я понимал всe, что говорю.

– То есть будь возможность вернуться в тот момент – сказали бы то же самое?

– Этим типам – да.

– Почему?

– Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать, что они за весь народ вступаются. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом.

– Вы себя видите в политике?

– Нет. Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент.

– А какой вообще был смысл баллотироваться во время карьеры футболиста?

– Меня попросили, нельзя было отказаться.

Аршавин: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8 финала ЛЧ»

Аршавин – о повышении привлекательности РПЛ: «Один выход: объединиться с Казахстаном, Азербайджаном и Белоруссией. Лучший вариант – с Украиной»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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Fusballer
1626452309
Может СМИ и преподнесли ту ситуацию не совсем верно, но тем не менее уже тогда было ощущение, что вы возомнили себя супер-звёздами. И российский футбол начал движение в сторону деградации.
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Skull_Boy
1626454467
3,14здуй чипсы жрать дальше х-уевая ты наша ползущая по полю недозвезда, которая в Англии, как и другие, продержалась 3 месяца и сдохла
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САДЫЧОК
1626455478
Тогда , Аршавин был Лучшим в составе нашей сборной. Да , сказал ! Да , не хорошо ! Да -политики это Дно !
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Ловкий Бубен
1626457675
а хорошо сказал, я в этом убедился именно сейчас, плясали на костях черчесова именно те же люди , далёкие от футбола , мало что в нём понимаюущие , политически ангажированные, многие из них туповаты и озлоблены , импульсивные психи и не помнящие ничего хорошего, именно им были те слова адресованы а не здравым болельщикам
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mutabor0992
1626459282
Дегенерат!
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Ловкий Бубен
1626460361
Всё здорово ! Аршавин навсегда останется нашей гордостью , кубок УЕФА который Зенит выиграл вам уплюдкам будет только снится , выступление в чемпионате Европы в 2008-ом - фантастика , суперзвезда на годы!!!
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nik55
1626513830
после этих слов ты полный МУДАК
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