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    Аршавин – о фразе про ожидания: «Сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об инциденте после вылета национальной команды с Евро-2012, когда он произнес фразу «ваши ожидания – ваши проблемы».

    – Лунeв назвал гениальной вашу фразу про ожидания и проблемы.

    – Это не моя фраза. Я еe сказал, да, но она в каждой книжке по психологии есть.

    – Тогда вас за эту фразу критиковали, а сейчас отношение поменялось. Понимаете почему?

    – Всe зависит от того, как преподнести. Тогда СМИ были заинтересованы в том, чтобы повесить неудачу на одного человека. Я с этим справился.

    – Вы тогда сорвались или говорили осознанно?

    – Я понимал всe, что говорю.

    – То есть будь возможность вернуться в тот момент – сказали бы то же самое?

    – Этим типам – да.

    – Почему?

    – Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать, что они за весь народ вступаются. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом.

    – Вы себя видите в политике?

    – Нет. Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент.

    – А какой вообще был смысл баллотироваться во время карьеры футболиста?

    – Меня попросили, нельзя было отказаться.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2021 18:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6030

      nik55 17 июля, 12:23

      после этих слов ты полный МУДАК

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      Рейтинг: +1323

      Ловкий Бубен 16 июля, 21:32

      Всё здорово ! Аршавин навсегда останется нашей гордостью , кубок УЕФА который Зенит выиграл вам уплюдкам будет только снится , выступление в чемпионате Европы в 2008-ом - фантастика , суперзвезда на годы!!!

      1
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov > Ловкий Бубен 16 июля, 22:34

      Ничего, что Кубок УЕФА за три года до них выиграл ЦСКА? Березуцкие, Игнашевич, Акинфеев, Жирков...
      Суперпеста на годы

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      Рейтинг: +3766

      mutabor0992 16 июля, 21:14

      Дегенерат!

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      Рейтинг: +1323

      Ловкий Бубен 16 июля, 20:47

      а хорошо сказал, я в этом убедился именно сейчас, плясали на костях черчесова именно те же люди , далёкие от футбола , мало что в нём понимаюущие , политически ангажированные, многие из них туповаты и озлоблены , импульсивные психи и не помнящие ничего хорошего, именно им были те слова адресованы а не здравым болельщикам

      1
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 16 июля, 20:11

      Тогда , Аршавин был Лучшим в составе нашей сборной. Да , сказал ! Да , не хорошо ! Да -политики это Дно !

      1
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      Рейтинг: +12562

      Skull_Boy 16 июля, 19:54

      3,14здуй чипсы жрать дальше х-уевая ты наша ползущая по полю недозвезда, которая в Англии, как и другие, продержалась 3 месяца и сдохла

      3
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 19:18

      Может СМИ и преподнесли ту ситуацию не совсем верно, но тем не менее уже тогда было ощущение, что вы возомнили себя супер-звёздами. И российский футбол начал движение в сторону деградации.

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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. > Fusballer 16 июля, 19:47

      +5555,поздравляю.
      Очень быстро. ))я в прошлой жизни очень долго полз.)
      Вот ,об Аршавине.Это умнейший,но и( в общем) поганейший человек.
      Это ленивейший из гениальнейших игрок.Его можно ненавидеть,но восхищаться им положено надолго. Всем пережившим нас.
      А российский футбол тут не при чём.
      Российский футбол и Аршавин-разные понятия.

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      Рейтинг: +5650

      Fusballer > Алехсбургер. 16 июля, 19:55

      Я Аршавина не виню в деградации. Просто для меня это было первой весточкой. На несколько лет от футбола отбило. Смотрел только евро и ЧМ. С недавнего времени вернулся к РПЛ)))

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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. > Fusballer 16 июля, 19:59

      Ну,и молодец,что вернулся..)
      не так скучно теперь здесь.

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      Рейтинг: +5650

      Fusballer > Алехсбургер. 16 июля, 20:05

      Да)))На данный момент весело, несмотря на превосходство Зенита. Жаль только в еврокубках всё печально. Недавно посмотрел статистику лиги Европы 2012-2013. Анжи занял второе место, Рубин первое - в своих группах. При этом Рубин сыграл вничью с миланским Интером в гостях, а дома разгромил их. Эх, были времена!)))

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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. > Fusballer 16 июля, 20:07

      Другие времена.
      Теперь же всё иначе всуе, однозначно..
      "O tempora, o mores!"
      Кароче,ж.опа.))

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