Аршавин – о фразе про ожидания: «Сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об инциденте после вылета национальной команды с Евро-2012, когда он произнес фразу «ваши ожидания – ваши проблемы».

– Лунeв назвал гениальной вашу фразу про ожидания и проблемы.

– Это не моя фраза. Я еe сказал, да, но она в каждой книжке по психологии есть.

– Тогда вас за эту фразу критиковали, а сейчас отношение поменялось. Понимаете почему?

– Всe зависит от того, как преподнести. Тогда СМИ были заинтересованы в том, чтобы повесить неудачу на одного человека. Я с этим справился.

– Вы тогда сорвались или говорили осознанно?

– Я понимал всe, что говорю.

– То есть будь возможность вернуться в тот момент – сказали бы то же самое?

– Этим типам – да.

– Почему?

– Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать, что они за весь народ вступаются. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом.

– Вы себя видите в политике?

– Нет. Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент.

– А какой вообще был смысл баллотироваться во время карьеры футболиста?

– Меня попросили, нельзя было отказаться.

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