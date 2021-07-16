Аршавин – о фразе про ожидания: «Сказал бы этим типам то же самое, если бы вернулся»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об инциденте после вылета национальной команды с Евро-2012, когда он произнес фразу «ваши ожидания – ваши проблемы».
– Лунeв назвал гениальной вашу фразу про ожидания и проблемы.
– Это не моя фраза. Я еe сказал, да, но она в каждой книжке по психологии есть.
– Тогда вас за эту фразу критиковали, а сейчас отношение поменялось. Понимаете почему?
– Всe зависит от того, как преподнести. Тогда СМИ были заинтересованы в том, чтобы повесить неудачу на одного человека. Я с этим справился.
– Вы тогда сорвались или говорили осознанно?
– Я понимал всe, что говорю.
– То есть будь возможность вернуться в тот момент – сказали бы то же самое?
– Этим типам – да.
– Почему?
– Они подменяли понятия. Депутаты хотели показать, что они за весь народ вступаются. А мы знаем, что есть депутаты, которые у нас занимаются всем, но только не народом.
– Вы себя видите в политике?
– Нет. Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент.
– А какой вообще был смысл баллотироваться во время карьеры футболиста?
– Меня попросили, нельзя было отказаться.
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