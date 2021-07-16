Аршавин: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8 финала ЛЧ»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о причинах неудачного выступления петербургской команды в Лиге чемпионов в двух последних сезонах.

– В РПЛ последние три года нет равных «Зениту», но в Лиге чемпионов всe наоборот. Чего не хватает?

– Если я скажу, что денег – надо мной посмеются. Но если смотреть составы – «Зенит» будет условно 25-м по бюджету в ЛЧ. По бюджету «Зенит» слабее команд, которые выходят в 1/8 финала.

– Проблема вообще в РПЛ?

– Да. Лига такая, какая есть. Факторов много – может, поможет изменение лимита, может, подготовка тренеров или даже смена формата РПЛ.

– В какую сторону?

– Сделать пульку, чтобы играли с первой по восьмую и с девятой по шестнадцатую команды. Но урезание клубов – плохо, да и увеличение – тоже. Мы и так еле 16 набираем.