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  • Аршавин: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8 финала ЛЧ»

Аршавин: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8 финала ЛЧ»

16 июля 2021, 16:16
20

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о причинах неудачного выступления петербургской команды в Лиге чемпионов в двух последних сезонах.

– В РПЛ последние три года нет равных «Зениту», но в Лиге чемпионов всe наоборот. Чего не хватает?

– Если я скажу, что денег – надо мной посмеются. Но если смотреть составы – «Зенит» будет условно 25-м по бюджету в ЛЧ. По бюджету «Зенит» слабее команд, которые выходят в 1/8 финала.

– Проблема вообще в РПЛ?

– Да. Лига такая, какая есть. Факторов много – может, поможет изменение лимита, может, подготовка тренеров или даже смена формата РПЛ.

– В какую сторону?

– Сделать пульку, чтобы играли с первой по восьмую и с девятой по шестнадцатую команды. Но урезание клубов – плохо, да и увеличение – тоже. Мы и так еле 16 набираем.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (20)
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ArReal
1626442117
Ах хахааахаха - гнусавый - нам-то не гони!)
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Боцман59rus
1626442910
_ Брюгге вас натянул наверно благодаря своему космическому бюджету? Да тот же ЦСКА никогда так позорно не сливался)))
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nik55
1626448179
вам всегда денег не хватает----Малкома с деревянным продать и будет бабло
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vladimir-7
1626448232
Аршавин, если ваш спонсор не будет кормить судей, то в чемпионате РПЛ Зенит даже в топ-5 команд не войдет и это доказано в играх ЕК.
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Axe111
1626448259
Это же надо такое ляпнуть
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Иван Петров 1986
1626455893
Нужно бомжам деньжат подкинуть. Ну аршавин, ну придурок.
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сутулая собака и лисы
1626458623
так-то Аршавин прав. для сравнения. Зенит - 170 стоимость состава. Аталанта - 433. РБ Лейпциг - 562. Лацио - 330. Зениту с таким составом действительно в 1/8 сложно попасть. вот только они даже за ЛЕ не зацепились, а кто у нас там? ах да! Брюгге - 138. так что стоит говорить не о 1/8 ЛЧ, а он 1/16 ЛЕ.
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Hektor 84
1626461393
Ну так надо еще больше задрать цены на газ и ППР для своего населения и тогда подровняются с остальными. Только вот в бюджете ли дело? Успешные в свое время выступления в ЛЧ Локомотива и Спартака с еще более меньшими бюджетами по отношению к другим командам, как быть с этим?
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Persona_non_Grata
1626463486
БЕДНЫЙ ЗЕНИТ - ну просто рыдаю !
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general.lizyukov
1626463920
У вас бюджет более чем, вы просто не умеете им пользоваться, пильщики куевы
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