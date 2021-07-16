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    Аршавин: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8 финала ЛЧ»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о причинах неудачного выступления петербургской команды в Лиге чемпионов в двух последних сезонах.

    – В РПЛ последние три года нет равных «Зениту», но в Лиге чемпионов всe наоборот. Чего не хватает?

    – Если я скажу, что денег – надо мной посмеются. Но если смотреть составы – «Зенит» будет условно 25-м по бюджету в ЛЧ. По бюджету «Зенит» слабее команд, которые выходят в 1/8 финала.

    – Проблема вообще в РПЛ?

    – Да. Лига такая, какая есть. Факторов много – может, поможет изменение лимита, может, подготовка тренеров или даже смена формата РПЛ.

    – В какую сторону?

    – Сделать пульку, чтобы играли с первой по восьмую и с девятой по шестнадцатую команды. Но урезание клубов – плохо, да и увеличение – тоже. Мы и так еле 16 набираем.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.07.2021 16:16
    Комментарии23
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      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод 17 июля, 01:06

      Опять у местных "бомбардиров" канонада началась ))) Ну и вонь соответственная .

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 22:39

      О как! Андрюша-чипсоед заранее с четвертым местом в группе согласен!!!...(((

      1
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 16 июля, 22:32

      У вас бюджет более чем, вы просто не умеете им пользоваться, пильщики куевы

      2
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata 16 июля, 22:24

      БЕДНЫЙ ЗЕНИТ - ну просто рыдаю !

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      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 16 июля, 21:49

      Ну так надо еще больше задрать цены на газ и ППР для своего населения и тогда подровняются с остальными. Только вот в бюджете ли дело? Успешные в свое время выступления в ЛЧ Локомотива и Спартака с еще более меньшими бюджетами по отношению к другим командам, как быть с этим?

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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы 16 июля, 21:03

      так-то Аршавин прав.
      для сравнения.

      Зенит - 170 стоимость состава.
      Аталанта - 433.
      РБ Лейпциг - 562.
      Лацио - 330.

      Зениту с таким составом действительно в 1/8 сложно попасть.
      вот только они даже за ЛЕ не зацепились, а кто у нас там?

      ах да!
      Брюгге - 138.

      так что стоит говорить не о 1/8 ЛЧ, а он 1/16 ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +3890

      AtticusFinch > сутулая собака и лисы 16 июля, 21:28

      При чем тут стоимость состава и бюджет клуба? это вообще две разные вещи! У Аль - Вахда из ОАЭ бюджет бесконечный , но туда никто не пойдет!

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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы > AtticusFinch 16 июля, 21:38

      мою любимое, когда человек не осилил текст, но уже бежит что-то доказывать другим.

      вот цитата Аршавина:
      «Но если смотреть составы – «Зенит» будет условно 25-м по бюджету в ЛЧ.»

      очевидно, *****, что речь идёт о силе состава и о возможностях команды его поддерживать/усиливать.

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      Рейтинг: +3766

      mutabor0992 > сутулая собака и лисы 16 июля, 22:26

      Нужно на тренировках впахивать!И план на игру иметь!!!Ах да с тренером недоумком это НЕВОЗМОЖНО!Да еще и капитан-онанист!

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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы > mutabor0992 16 июля, 22:33

      даже с хорошим тренером Зенит выйдет в 1/8 cкорее вопреки логики.
      уже три сезона из группы ЛЧ не выходят условные Шахтёры, Базели, Бешикташи, Копенгагены.

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      Рейтинг: +3766

      mutabor0992 > сутулая собака и лисы 16 июля, 22:47

      К врачу сходи.Пусть справку даст.Если сравниваешь Зенит и Копенгаген.По бюджету и игрокам.

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      Рейтинг: +3890

      AtticusFinch > сутулая собака и лисы 16 июля, 23:03

      Ты не понял -я текст Аршавина прочитал - и он как раз таки делится на 2 части - По бюджету «Зенит» слабее команд, которые выходят в 1/8 финала - он сказал)) + Сам заголовок статьи - Вуа-ля

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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы > mutabor0992 16 июля, 23:44

      методика аргументации дурочка:
      1) берём текст со списком команд: Шахтёр, Базель, Бешикташ, Копенгаген (команды, которые добирались до 1/8 с бюджетом дешевле 200 лямов).
      2) выделяем один лишь Копенгаген.
      3) пишем ыыыы ты сравниваешь Зенит и Копенгаген, справка нужна.
      4) поздравляем, вы идиот, который нашел до чего приебаться.

      зачем ты вообще мне пишешь?
      какая, блин, у тебя цель?

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      Рейтинг: +204

      сутулая собака и лисы > AtticusFinch 16 июля, 23:52

      но он и говорит о бюджете, который был вложен в состав.
      и Зенит в этом плане помойка, относительно клубов 1/8 cтадии ЛЧ.

      я не совсем понимаю, что тебя смущает.

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      Рейтинг: +2406

      Иван Петров 1986 16 июля, 20:18

      Нужно бомжам деньжат подкинуть. Ну аршавин, ну придурок.

      1
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      Рейтинг: +3156

      Axe111 16 июля, 18:10

      Это же надо такое ляпнуть

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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 16 июля, 18:10

      Аршавин, если ваш спонсор не будет кормить судей, то в чемпионате
      РПЛ Зенит даже в топ-5 команд не войдет и это доказано в играх ЕК.

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      Рейтинг: +6030

      nik55 16 июля, 18:09

      вам всегда денег не хватает----Малкома с деревянным продать и будет бабло

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