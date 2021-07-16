Hypercube порекомендовал РФС перенести финал Кубка России на февраль

Финальный матч Кубка России сезона-2021/22 может состояться в феврале вместо мая, об этом заявил глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс.

«Финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это возможно организовать.

Мы обсуждали эту тему с «Зенитом», но в клубе пока ничего не говорили об этом. Пока окончательного решения по финалу нет», – сказал Нювенхюйс.

Согласно календарю, финал Кубка должен пройти 29 мая 2022 года.

Действующий победитель турнира – «Локомотив».

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