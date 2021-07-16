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  • Hypercube порекомендовал РФС перенести финал Кубка России на февраль

Hypercube порекомендовал РФС перенести финал Кубка России на февраль

16 июля 2021, 16:53
5

Финальный матч Кубка России сезона-2021/22 может состояться в феврале вместо мая, об этом заявил глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс.

«Финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это возможно организовать.

Мы обсуждали эту тему с «Зенитом», но в клубе пока ничего не говорили об этом. Пока окончательного решения по финалу нет», – сказал Нювенхюйс.

  • Согласно календарю, финал Кубка должен пройти 29 мая 2022 года.
  • Действующий победитель турнира – «Локомотив».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок
Комментарии (5)
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vladimir-7
1626446186
Лучше всего в январе 2022 года, когда будут крещенские морозы и после можно доложить в правительство РФ о импортозамещении легионеров из Бразилии, Аргентины и Южно-Африканских стран.
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Fusballer
1626451171
Наняли "спецов" на свою голову. Да любой школьник адекватный более грамотные решения наваяет.
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zigbert
1626463815
Не эта ли компания инициирует "Юпитер-16"?
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paracetamol
1627482447
И чего этот Hypercube в наши дела лезет? Гнать в шею иносранцев!
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