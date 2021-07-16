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    Hypercube порекомендовал РФС перенести финал Кубка России на февраль

    Финальный матч Кубка России сезона-2021/22 может состояться в феврале вместо мая, об этом заявил глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс.

    «Финал Кубка России можно провести в Санкт-Петербурге в феврале, это возможно организовать.

    Мы обсуждали эту тему с «Зенитом», но в клубе пока ничего не говорили об этом. Пока окончательного решения по финалу нет», – сказал Нювенхюйс.

    • Согласно календарю, финал Кубка должен пройти 29 мая 2022 года.
    • Действующий победитель турнира – «Локомотив».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2021 16:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87493

      zigbert 16 июля, 22:30

      Не эта ли компания инициирует "Юпитер-16"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 18:59

      Наняли "спецов" на свою голову. Да любой школьник адекватный более грамотные решения наваяет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 16 июля, 17:36

      Лучше всего в январе 2022 года, когда будут крещенские морозы и после
      можно доложить в правительство РФ о импортозамещении легионеров
      из Бразилии, Аргентины и Южно-Африканских стран.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer > vladimir-7 16 июля, 18:59

      Сразу после окончания матча - в прорубь!

      1
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