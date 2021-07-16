Кержаков: «Аршавин был бы игроком основного состава в РПЛ даже сейчас, без тренировок»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об экс-полузащитнике «Зенита» Андрее Аршавине.

– Сейчас вы главный тренер новой для РПЛ команды, как думаете, смог бы Андрей Аршавин по своим кондициям ещe поиграть у вас сезон-другой?

– Конечно же, смог. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава.