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    Кержаков: «Аршавин был бы игроком основного состава в РПЛ даже сейчас, без тренировок»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об экс-полузащитнике «Зенита» Андрее Аршавине.

    – Сейчас вы главный тренер новой для РПЛ команды, как думаете, смог бы Андрей Аршавин по своим кондициям ещe поиграть у вас сезон-другой?

    – Конечно же, смог. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава.

    • Аршавин закончил карьеру в 2018 году.
    • Последним его клубом был казахстанский «Кайрат».
    • Сейчас Аршавин занимает должность директора департамента развития молодежного футбола в «Зените».

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    Источник: сайт РФС

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    16.07.2021 11:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 15:04

      Шава и сейчас готов крутить свинячие хвосты как и раньше. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 13:35

      Кержаков: «Аршавин был бы игроком основного состава в РПЛ даже сейчас, без тренировок»...

      Аршавин: «Кержаков был бы игроком основного состава в РПЛ даже сейчас, без тренировок»...)))

      0
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      Рейтинг: +4821

      Давид59 16 июля, 13:14

      Понятно, что не смог бы. Просто Керж хотел так об уровне сегодняшней РПЛ сказать.

      0
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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 16 июля, 12:09

      Ну..да..скорей всего..,конечно.
      Только он не Давидс,в очках играть не разрешат..))

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