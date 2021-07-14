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    Гол одноклубника Лунева Шика – лучший на Евро-2020

    УЕФА определил лучший гол минувшего Евро-2020. Его автором стал форвард сборной Чехии Патрик Шик.

    Нападающий забил Шотландии с центра поля.

    Источник: твиттер УЕФА

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    14.07.2021 21:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2021, 08:05

      и сразу сюда приписали Лунёва хотя он ещё не сыграл там ни одного матча

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      Рейтинг: +14466

      playsh 14 июля 2021, 22:26

      Щикарный гол получился у Шика. И по видению поля,и по самому исполнению,и по красоте.Во истину - лучший.

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