Гол одноклубника Лунева Шика – лучший на Евро-2020

и сразу сюда приписали Лунёва хотя он ещё не сыграл там ни одного матча
УЕФА определил лучший гол минувшего Евро-2020. Его автором стал форвард сборной Чехии Патрик Шик.
Нападающий забил Шотландии с центра поля.
- Шик с 5 голами стал лучшим бомбардиром Евро-2020.
- Чехи дошли до 1/4 финала, где вылетели от Дании.
- Шик – одноклубник Андрея Лунева по «Байеру».
Гол Патрика Шика в ворота сборной Шотландии признан лучшим на #ЕВРО2020!Смотрим потрясающий удар чеха с центра поля pic.twitter.com/8knIv6dVjO— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 14, 2021