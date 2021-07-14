Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. Гол Вагнера помог «Кайрату» пройти «Маккаби»

Лига чемпионов. Гол Вагнера помог «Кайрату» пройти «Маккаби»

14 июля 2021, 19:13
3

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Кайрат», чемпион Казахстана, обыграл «Маккаби» из Хайфы. Гол забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.

Советником председателя наблюдательного совета «Кайрата» работает Курбан Бердыев. В следующем раунде отбора казахстанцы сыграют с «Црвеной Звездой».

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответный матч

Кайрат (Казахстан) – Маккаби (Израиль) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вагнер, 10; 2:0 – Абикен, 66.

Удаления: нет – Мохамед, 90+2.

Первый матч: 1:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Казахстан. Премьер-лига Кайрат Маккаби Х Вагнер Лав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
За Московский ЦСКА
1626281757
Зато ЦСКА бесплатно Вага не нужен был. Купили Гаича 8 лимонов, совсем крыша поехала у Гинера с Бабаевым.
Ответить
dkir
1626283066
Красава!
Ответить
portero
1626791946
Ваня с Кайратом и нашим командам наколотит...
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
1
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
13
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
Вчера, 14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+