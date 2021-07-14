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    Лига чемпионов. Гол Вагнера помог «Кайрату» пройти «Маккаби»

    В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Кайрат», чемпион Казахстана, обыграл «Маккаби» из Хайфы. Гол забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.

    Советником председателя наблюдательного совета «Кайрата» работает Курбан Бердыев. В следующем раунде отбора казахстанцы сыграют с «Црвеной Звездой».

    Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответный матч

    Кайрат (Казахстан) – Маккаби (Израиль) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вагнер, 10; 2:0 – Абикен, 66.

    Удаления: нет – Мохамед, 90+2.

    Первый матч: 1:1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2021 19:13
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 20 июля 2021, 17:39

      Ваня с Кайратом и нашим командам наколотит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      dkir 14 июля 2021, 20:17

      Красава!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 14 июля 2021, 19:55

      Зато ЦСКА бесплатно Вага не нужен был. Купили Гаича 8 лимонов, совсем крыша поехала у Гинера с Бабаевым.

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