Лига чемпионов. Гол Вагнера помог «Кайрату» пройти «Маккаби»

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Кайрат», чемпион Казахстана, обыграл «Маккаби» из Хайфы. Гол забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.
Советником председателя наблюдательного совета «Кайрата» работает Курбан Бердыев. В следующем раунде отбора казахстанцы сыграют с «Црвеной Звездой».
Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответный матч
Кайрат (Казахстан) – Маккаби (Израиль) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Вагнер, 10; 2:0 – Абикен, 66.
Удаления: нет – Мохамед, 90+2.
Первый матч: 1:1.
Источник: Бомбардир.ру