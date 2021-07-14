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Кайрат - Маккаби

14.07.2021, Среда, 17:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Кайрат - Маккаби
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 7 июля, среда 20:00 Маккаби 1:1 Кайрат
Лига Европы (2020/2021)
Квалификация, 2 раунд
17 сентября, четверг 20:00 Маккаби 2:1 Кайрат
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