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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Кайрат
Маккаби Х - Кайрат: обзор матча 07 июля 2021
Маккаби Х
07.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Кайрат
45'
О. Атцили
76'
Н. Алип
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маккаби Х - Кайрат
90'
+4
Желтая карточка
Г. Алыкулов
90'
+1
Желтая карточка
Д. Миканович
86'
Желтая карточка
Д. Усенов
86'
Замена
Д. Миканович
️️️️
К. Оганесян
85'
Замена
А. Буранчиев
️️️️
Х. Канте
Замена
Б. Саар
️️️️
О. Атцили
82'
76'
ГОЛ! 1:1!
Н. Алип
Пас отдал
Н. Косович
70'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
А. Шушеначев
70'
Замена
Д. Усенов
️️️️
А. Абикен
Замена
Д. Азиза
️️️️
Т. Чери
67'
ГОЛ! 1:0!
О. Атцили
Пас отдал
М. Абу Фани
45'
Желтая карточка
М. Абу Фани
39'
Желтая карточка
Г. Донье
23'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Н. Лави
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
44
Джош Коэн
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
22
Итамар Исраели
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
5
Махмуд Жабер
ОП
8
Долев Азиза
ЦП
33
Маор Леви
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
35
Rony Laufer
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4-1-3-1
55
Гершон
12
Менахем
4
Планич
31
Лави
22
Мейр
4
Мохамед
15
Абу Фани
77
Атцили
9
Чери
11
Донье
3-2-2-3
92
Покатилов
20
Дугалич
23
Поляков
28
Алип
13
Оганесян
5
Суюмбаев
96
Абикен
27
Косович
19
Вагнер Лав
24
Канте
11
Шушеначев
77
Атцили
9
Саар
9
Саар
77
Атцили
9
Чери
8
Азиза
8
Азиза
9
Чери
31
Лави
6
Родригес
6
Родригес
31
Лави
13
Оганесян
24
Миканович
24
Миканович
13
Оганесян
11
Шушеначев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Шушеначев
24
Канте
20
Буранчиев
20
Буранчиев
24
Канте
96
Абикен
47
Усенов
47
Усенов
96
Абикен
Остались в запасе
Маккаби Х
Кайрат
5
Махмуд Жабер
ОП
77
Рои Фукс
ВР
26
Деан Давид
ЦФ
33
Маор Леви
ЦП
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
35
Rony Laufer
ЦФ
20
Ори Дахан
ЦЗ
22
Итамар Исраели
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
Главный тренер
Барак Бахар
44
Данил Устименко
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
5
Махмуд Жабер
ОП
77
Рои Фукс
ВР
26
Деан Давид
ЦФ
33
Маор Леви
ЦП
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
35
Rony Laufer
ЦФ
20
Ори Дахан
ЦЗ
22
Итамар Исраели
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
1
Темирлан Анарбеков
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
22
Султанбек Астанов
ПП
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Маккаби Х - Кайрат
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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