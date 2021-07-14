Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Кайрат - Маккаби Х
Кайрат - Маккаби Х: обзор матча 14 июля 2021
Кайрат
14.07.2021, среда, 17:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Маккаби Х
10'
В. Лав
66'
А. Абикен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кайрат - Маккаби Х
90'
+2
Красная карточка
А. Мохамед
Красная карточка
С. Кейлер
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Г. Донье
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
К. Оганесян
86'
Замена
А. Буранчиев
️️️️
А. Абикен
86'
80'
Замена
М. Леви
️️️️
М. Абу Фани
80'
Замена
С. Менахем
️️️️
Ш. Голдберг
Замена
Д. Миканович
️️️️
А. Шушеначев
78'
Желтая карточка
А. Абикен
73'
69'
Замена
Б. Саар
️️️️
Р. Мейр
ГОЛ! 2:0!
А. Абикен
66'
62'
Желтая карточка
О. Атцили
Желтая карточка
Г. Суюмбаев
61'
46'
Замена
А. Мохамед
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
К. Оганесян
38'
27'
Желтая карточка
М. Абу Фани
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
Пас отдал
А. Шушеначев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Маккаби Х
22
Итамар Исраели
ВР
77
Рои Фукс
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
20
Ори Дахан
ЦЗ
4
Али Мохамед
ОП
5
Махмуд Жабер
ОП
33
Маор Леви
ЦП
11
Годсвей Донье
ЦФ
35
Rony Laufer
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
3-2-2-3
92
Покатилов
20
Дугалич
28
Алип
23
Поляков
5
Суюмбаев
13
Оганесян
96
Абикен
27
Косович
11
Шушеначев
24
Канте
19
Вагнер Лав
3-5-1
44
Коэн
22
Мейр
3
Голдберг
4
Планич
15
Абу Фани
77
Атцили
9
Чери
6
Родригес
8
Азиза
26
Давид
11
Шушеначев
24
Миканович
24
Миканович
11
Шушеначев
13
Оганесян
11
Алыкулов
11
Алыкулов
13
Оганесян
96
Абикен
20
Буранчиев
20
Буранчиев
96
Абикен
3
Голдберг
12
Менахем
12
Менахем
3
Голдберг
6
Родригес
4
Мохамед
4
Мохамед
6
Родригес
15
Абу Фани
33
Леви
33
Леви
15
Абу Фани
22
Мейр
9
Саар
9
Саар
22
Мейр
Остались в запасе
Кайрат
Маккаби Х
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Ян Вороговский
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
11
Годсвей Донье
ЦФ
22
Итамар Исраели
ВР
77
Рои Фукс
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
35
Rony Laufer
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ОП
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
11
Ян Вороговский
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
11
Годсвей Донье
ЦФ
22
Итамар Исраели
ВР
77
Рои Фукс
ВР
20
Ори Дахан
ЦЗ
35
Rony Laufer
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
5
Махмуд Жабер
ОП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча Кайрат - Маккаби Х
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Кайрат
Маккаби Х
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
2025.06.03 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
2025.05.21 15:09
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+