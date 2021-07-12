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Кьеллини: «Мы грезили этой победой. Мечта стала явью»

12 июля 2021, 08:29
1

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини дал комментарии после победы в финале Евро-2020.

  • Итальянцы обыграли Англию в серии пенальти.
  • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
  • Для Италии это второй титул чемпиона Европы в истории.

«Мы заслужили победу. Предзнаменование чудесных событий просто-таки ощущалось в воздухе. Мы заслужили это, вся Италия это заслужила. Теперь время наслаждаться!

Мы всегда старались играть в футбол, получая от процесса радость и удовольствие. Несмотря на шок на первых минутах, мы взяли игру под контроль и сохраняли его до самого конца. Мы заслужили победу.

Мы грезили этой победой, а теперь свершили историю и стали чемпионами Европы. Мы безумно счастливы. И не можем дождаться, когда сможем отпраздновать со всей Италией.

Была сложная игра. Мы начали наихудшим образом. Нам пришлось сложно, тем более что болельщики на трибунах заряжали соперника дополнительной энергией. Но мы сохранили спокойствие и самообладание – это было важно. Мы начали играть.

Мы поговорили в перерыве, обсудили, что надо наладить игру в пас, наладить удары по воротам. Решили, что единственный способ победить, – это взять игру под контроль.

Я везунчик, поскольку мне довелось играть рядом с Джанлуиджи Буффоном. Теперь я играю с Доннаруммой, и это то же самое!

Большая история... Мечта стала явью. Реально, это просто невероятно. Когда только начинали этот забег, то уже ощущали в воздухе чудесное присутствие сказки.

С каждым днем это ощущение только росло. В своих мыслях мы представляли картинку с изображением Каннаваро с трофеем в руках [на ЧМ-2006], и это принесло нам удачу», – сказал Кьеллини.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы Италия Англия Кьеллини Джорджо
Комментарии (1)
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Fusballer
1626068074
Типичная итальянская победа по пенальти. Но, в отличие от ЧМ-2006 здесь всё чисто.
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