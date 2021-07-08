Стерлинг – о пенальти в игре с Данией: «Значение имеет только то, что мяч в воротах. Чистый 11-метровый»

Футболист сборной Англии Рахиим Стерлинг прокомментировал эпизод с назначением пенальти из матча 1/2 финала Евро-2020 против Дании (2:1). По мнению игрока, обращать внимание стоит только на факт гола, а не пенальти.

«Я вошел в штрафную, и Йоаким Меле выставил ногу. Чистый пенальти. Значение имеет только то, что мяч в воротах», – сказал Стерлинг.

11 июля в главном матче турнира Англия на «Уэмбли» сыграет с Италией.

Никогда ранее Англия не выходила в финал Евро.

Стерлинг на этом Евро провел 5 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.

Саутгейт вышел в финал на своем дебютном тренерском Евро