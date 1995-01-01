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    Стерлинг – о пенальти в игре с Данией: «Значение имеет только то, что мяч в воротах. Чистый 11-метровый»

    Футболист сборной Англии Рахиим Стерлинг прокомментировал эпизод с назначением пенальти из матча 1/2 финала Евро-2020 против Дании (2:1). По мнению игрока, обращать внимание стоит только на факт гола, а не пенальти.

    «Я вошел в штрафную, и Йоаким Меле выставил ногу. Чистый пенальти. Значение имеет только то, что мяч в воротах», – сказал Стерлинг.

    • 11 июля в главном матче турнира Англия на «Уэмбли» сыграет с Италией.
    • Никогда ранее Англия не выходила в финал Евро.
    • Стерлинг на этом Евро провел 5 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.

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    Источник: ВВС

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    Сегодня, 01:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: -790

      СуперПАВ9 13 минут назад

      Все видили как ты нырял

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      Рейтинг: +11070

      DeStar 33 минуты назад

      нуууу хз, там то и контакта особо не было.
      опять возвращаюсь к тому что такие пенки кусок гавна ,и скорее всего я на своем веку не увижу "преобразование" этого стандарта, или отмены ,или какого-то другого изменения этого подхода к нарушению.
      А то забегают в штрафны, не создают ничего опасного, падают от любого контакта и все. ты в финале евро за счет этого падения , стерлинг небось больше пенок заработал чем забил голов сам( ну это шутка)
      Но англия была лучше, и я рад что они прошли

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