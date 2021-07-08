Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стерлинг – о пенальти в игре с Данией: «Значение имеет только то, что мяч в воротах. Чистый 11-метровый»

Стерлинг – о пенальти в игре с Данией: «Значение имеет только то, что мяч в воротах. Чистый 11-метровый»

8 июля 2021, 01:21
23

Футболист сборной Англии Рахиим Стерлинг прокомментировал эпизод с назначением пенальти из матча 1/2 финала Евро-2020 против Дании (2:1). По мнению игрока, обращать внимание стоит только на факт гола, а не пенальти.

«Я вошел в штрафную, и Йоаким Меле выставил ногу. Чистый пенальти. Значение имеет только то, что мяч в воротах», – сказал Стерлинг.

  • 11 июля в главном матче турнира Англия на «Уэмбли» сыграет с Италией.
  • Никогда ранее Англия не выходила в финал Евро.
  • Стерлинг на этом Евро провел 5 матчей, забил 3 гола, сделал результативный пас.

Саутгейт вышел в финал на своем дебютном тренерском Евро

Источник: ВВС
Чемпионат Европы Англия. Премьер-лига Англия Дания Стерлинг Рахим
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1625697194
нуууу хз, там то и контакта особо не было. опять возвращаюсь к тому что такие пенки кусок гавна ,и скорее всего я на своем веку не увижу "преобразование" этого стандарта, или отмены ,или какого-то другого изменения этого подхода к нарушению. А то забегают в штрафны, не создают ничего опасного, падают от любого контакта и все. ты в финале евро за счет этого падения , стерлинг небось больше пенок заработал чем забил голов сам( ну это шутка) Но англия была лучше, и я рад что они прошли
Ответить
balam
1625710093
на колени мля...тьфу,урод
Ответить
Алехсбургер.
1625717648
Потому,что ты -чёрный..
Ответить
ААМ
1625717882
Что вы от него хотите?. Не признается он в сомнительном пенальти.
Ответить
portero
1625717983
Нагличане домашний стадион..., надеюсь в финале вам не повезет с автоголом и судейками.
Ответить
Валерий2705
1625719269
Да, да, да. Важны только голы и ч е.р.н.ы.е жизни. А остальное толерантная цензура не пропускает. Если бы не дали пенальти, то расовая дискриминация на лицо. Лицемерный уголёк.
Ответить
Fusballer
1625720157
Такой же чистый как и сам Стерлинг.
Ответить
valiknavashinsky
1625724418
Стерлингу нужно было желтую давать за симуляцию.Пенальти не было.На совести судей и WAR!!!
Ответить
Cules2013
1625726002
Позорище... Со всех повторов видно чётко, что иного решения, как ЖК за симуляцию тут быть не может. Какой нафиг пенальти, когда даже контакта не было! Как же мне уже надоело, что ФИФА и УЕФА на ЧЕ и ЧМ тупо заряжает судей судить особым образом - почему-то в ЛЧ, ЛЕ или домашних чемпионатах подобные эпизоды редко случаются. А на турнирах сборных ну постоянно. Тошнит от этого. Главные коррупционеры и взяточники - это само УЕФА и ФИФА.
Ответить
САДЫЧОК
1625758126
Очень даже Имеет ! Стерлинг Навсегда стал симулянтом Нырком !
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
13
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
12
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+