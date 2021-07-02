Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евро-2020. Италия победила Бельгию и сыграет в полуфинале против Испании

Евро-2020. Италия победила Бельгию и сыграет в полуфинале против Испании

2 июля 2021, 23:56
61

Определился второй полуфиналист Евро-2020. Сборная Италии в Мюнхене оказалась сильнее Бельгии и в 1/2 встретится с Испанией.

Единственный гол Бельгия забила с пенальти.

Италия не проигрывает с сентября 2018 года.

У итальянцев во втором тайме травму получил Леонардо Спинаццола. Его заменил Эмерсон.

Евро-2020. 1/4 финала

Бельгия – Италия – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Барелла, 31; 0:2 – Инсинье, 44; 1:2 – Лукаку, 45+2 (с пенальти).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Мeнье (Шадли, 69 (Прат, 74)), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Т. Азар, Де Брюйне, Лукаку, Доку.

Италия: Доннарумма, Спинаццола (Эмерсон, 79), Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).

Предупреждения: Тилеманс, 21 – Верратти, 20; Берарди, 90.

Календарь Евро-2020

Результаты Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Италия. Серия А Бельгия Италия
Комментарии (61)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tilvan
1625259494
Очень мощно выглядит сборная Италии
Ответить
житель СПб
1625259546
Отлично! Справедливо. Итальянцы - лучшая сборная на Евро - мне это стало понятно после первого же матча с турками. Надеюсь, она разнесет испанцев.
Ответить
Хейтер Аларм
1625259704
Помню, когда я написал, что Бельгия - не фаворит Евро, какой-то дурень с пеной у рта утверждал мне тут, что они выиграют этот турнир, ну или хотя бы дойдут до финала. И что мы видим против Италии: слив без шансов, а решилось бы все еще в первом тайме, если бы судья не подарил левую пенку бельгийцам. Привет тебе, эксперт!
Ответить
knikos
1625259730
Дедушка Кьеллини сожрал мартышку начисто ! Иммобиле разочаровал , эгоист хренов ! Ну а про якобы пеналь я уже писал . В ворота Бельгии был гораздо более очевидный пенальти . Италия - вперёд к чемпионству ! С такой игрой способны надрать Испании задницу !
Ответить
VVM1964
1625259838
Болел за Италию и поздравлю всех кто болел за них , но надо признать в некоторые моменты им просто повезло , хотя и выиграли заслуженно и играли лучше - и это тот случай когда сыграть жопой , совсем не значит сыграть " через жопу " )))
Ответить
Zubo
1625260354
Хорошие новости, переоцененная сборна Бельгии , Италии удачи в полуфинале !
Ответить
JTherry
1625260980
пора в рейтинге ФИФА навести порядок, Бельгия ничего не выигрывает на чемпионатах... теперь сборная Италии приблизилась к Кубку совсем близко, боюсь сглазить...)
Ответить
roman230582
1625263380
Иатальянцы контролировали весь матч, это действительно классная команда, достойны победы на Евро
Ответить
serppion
1625278945
Все эти рейтинги - херня! Нельзя быть "первым номером" ничего не выиграв.
Ответить
Алехсбургер.
1625280329
Видимо история несостоявшийся великой команды чемпионов на этом закончена.
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
20
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
5
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+