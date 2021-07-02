Евро-2020. Италия победила Бельгию и сыграет в полуфинале против Испании

Определился второй полуфиналист Евро-2020. Сборная Италии в Мюнхене оказалась сильнее Бельгии и в 1/2 встретится с Испанией.

Единственный гол Бельгия забила с пенальти.

Италия не проигрывает с сентября 2018 года.

У итальянцев во втором тайме травму получил Леонардо Спинаццола. Его заменил Эмерсон.

Евро-2020. 1/4 финала

Бельгия – Италия – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Барелла, 31; 0:2 – Инсинье, 44; 1:2 – Лукаку, 45+2 (с пенальти).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Мeнье (Шадли, 69 (Прат, 74)), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Т. Азар, Де Брюйне, Лукаку, Доку.

Италия: Доннарумма, Спинаццола (Эмерсон, 79), Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).

Предупреждения: Тилеманс, 21 – Верратти, 20; Берарди, 90.

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