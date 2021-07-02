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    Евро-2020. Италия победила Бельгию и сыграет в полуфинале против Испании

    Определился второй полуфиналист Евро-2020. Сборная Италии в Мюнхене оказалась сильнее Бельгии и в 1/2 встретится с Испанией.

    Единственный гол Бельгия забила с пенальти.

    Италия не проигрывает с сентября 2018 года.

    У итальянцев во втором тайме травму получил Леонардо Спинаццола. Его заменил Эмерсон.

    Евро-2020. 1/4 финала

    Бельгия – Италия – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Барелла, 31; 0:2 – Инсинье, 44; 1:2 – Лукаку, 45+2 (с пенальти).

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Мeнье (Шадли, 69 (Прат, 74)), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Т. Азар, Де Брюйне, Лукаку, Доку.

    Италия: Доннарумма, Спинаццола (Эмерсон, 79), Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толой, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).

    Предупреждения: Тилеманс, 21 – Верратти, 20; Берарди, 90.

    Календарь Евро-2020

    Результаты Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2021 23:56
    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1525

      roman230582 11 минут назад

      Иатальянцы контролировали весь матч, это действительно классная команда, достойны победы на Евро

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15055

      JTherry 51 минуту назад

      пора в рейтинге ФИФА навести порядок, Бельгия ничего не выигрывает на чемпионатах... теперь сборная Италии приблизилась к Кубку совсем близко, боюсь сглазить...)

      1
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      ...
      Рейтинг: +96

      сутулая собака и лисы > JTherry 1 минуту назад

      хватит смотреть на рейтинг.
      много раз писал, вот паста.

      рейтинги UEFA и FIFA не должен показывать силу команд.
      это очень упрощенный рейтинг для ФОРМИРОВАНИЯ КОРЗИН (!), для этого он и создан.

      и он действительно примитивен, например:
      1) победа в ЛЧ = победе в ЛЕ, за победу над 1-10 местом рейтинга дают как за победу над 40-50.
      2) сборные хозяйки ЧМ/ЧЕ не получали рейтинг (они пропускали отборочные игры).

      но усложнять (делать более точным) рейтинг смысла нет, качественно это ничего не изменит, только усложнит.
      ведь, повторюсь, единственная цель рейтинга - ФОРМИРОВТЬ КОРЗИНЫ (!).

      рейтинг позволяет не "слеплять" в одну группу более 2 грандов, на этом всё.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21122

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      1-й номер рейтинга Европы едет домой, даже Лукаку-Мокрый асфальт (вечно потный и серый) не помог. Но, честно говоря, последние 20 минут лучше бы не смотрел, валялись по траве как конченые инвалиды, Станиславский охрип бы орамши: "Не верю!!!"

      1
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      ...
      Рейтинг: +8190

      knikos > DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Бельгийцы в такой же ситуации валяются не меньше ! А порой и больше !

      1
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      ...
      Рейтинг: +396

      стоп кран > DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      даже Лукаку-Мокрый асфальт (вечно потный и серый) не помог=========Ты прав.Дзюба не потный и не серый помог....Помог аж пи..з.дец )))
      И ты тут серая мышь осуждаешь Лукаку )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +21122

      DOCTOR PENALTY > стоп кран 41 минуту назад

      С какого перепугу ты хохол решил, что я Лукаку осуждаю?

      0
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      ...
      Рейтинг: +21122

      DOCTOR PENALTY > knikos 40 минут назад

      Базара нет, бывает.

      1
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      ...
      Рейтинг: +396

      стоп кран > DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      С какого перепугу ты хохол решил, что я Лукаку осуждаю?=========Слов --" (вечно потный и серый)" и "валялись по траве как конченые инвалиды"---- достаточно.......Ты дохтур пеналь, решил, что твоих издёвок никто не увидит ? Решил сарказм кидать,.Так вот тебе цель для сарказма --черчесов и зюба.
      А Лукаку и сборная Бельгии классом повыше...Намного выше твоего словоблудия.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21122

      DOCTOR PENALTY > стоп кран 14 минут назад

      Не надо мне твоих советов, успокойся и обратись к врачу по профилю, сделай прививку.

      1
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      ...
      Рейтинг: +396

      стоп кран > DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Дык я спокоен.Главное чтобы ты не переживал что 1-й номер рейтинга Европы едет домой,И даже Лукаку-Мокрый асфальт (вечно потный и серый) не помог.)))
      Самый прикол---Ты написал --"валялись по траве как конченые инвалиды,".....Как думаешь, ---такой метод помог бы Расеи не вылететь из группы ? Или Черчесов забыл этот тактический прием? Если бы не забыл, то канеш сборная Расеи аж до финала бы дошла....Как думаешь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4021

      Zubo 1 час назад

      Хорошие новости, переоцененная сборна Бельгии , Италии удачи в полуфинале !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +48778

      portero 1 час назад

      Итальянцы устали и начали играть на удержание счета...с победой их!!!
      пока они оучше всех играют в футбол, второй тайм особенно в окончании играли на результат....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +889

      balam 1 час назад

      молодцы макарошки.не ожидал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4216

      Из Твери Леха 1 час назад

      Классный матч, смотрел бы еще час эту игру, если б можно было) Италия теперь просто обязана брать Евро, первый их тайм - великолепный. Бельгия...увы. Это поколение уже все, но кто знает, может молодые еще лучше будут. ДокУ чего только стоит, просто бешеный, исполнял по красоте. Да все верно в принципе они делали, просто не смогли забить больше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27164

      VVM1964 1 час назад

      Болел за Италию и поздравлю всех кто болел за них , но надо признать в некоторые моменты им просто повезло , хотя и выиграли заслуженно и играли лучше - и это тот случай когда сыграть жопой , совсем не значит сыграть " через жопу " )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +8190

      knikos > VVM1964 55 минут назад

      А бельгийцам не повезло ? Ну когда пеналь в их ворота очевидный не дали , когда не помню кто из итальянцев из вратарской мимо запулил рядом со штангой , когда Иммобиле завозился с мячём почти один на один с вратарём ? Моменты были у всех .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27164

      VVM1964 > knikos 11 минут назад

      Моментов было много , матч удался ( особенно в сравнении с только закончившемся Испания - Швейцария ) , но всё же самый жаркий и опасный момент спасла вовремя подвернувшаяся задница ))) В противостоянии И-И буду за Итальяшек )

      0
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      ...
      Рейтинг: +8190

      knikos > VVM1964 11 минут назад

      Ну эта задница ничто по сравнению со спиной ростовца в матче с Арсеналом .

      0
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      ...
      Рейтинг: +27164

      VVM1964 > knikos 4 минуты назад

      Думаю , что найдутся и другие части тела сыгравшие значимую роль - история футбола богата ))) , но сегодня это была задница .. - впрочем не буду кощунствовать ))) Надеюсь на финал - Италия - Англия , думаю это должно быть зрелище .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8190

      knikos 1 час назад

      Дедушка Кьеллини сожрал мартышку начисто ! Иммобиле разочаровал , эгоист хренов ! Ну а про якобы пеналь я уже писал . В ворота Бельгии был гораздо более очевидный пенальти . Италия - вперёд к чемпионству ! С такой игрой способны надрать Испании задницу !

      8
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      ...
      Рейтинг: +396

      стоп кран > knikos 1 час назад

      способны надрать Испании задницу !=====Все то тебя на задницу тянет...Ты из голубых чо ли ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5782

      Томик > knikos 1 час назад

      И после них кому угодно - что Англии, что Чехии. Надеюсь других вариантов и не будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8190

      knikos > стоп кран 59 минут назад

      Слышь ты , хохложопец , стоп-кран нажми ! И маску надень , воняет изо рта .

      0
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      ...
      Рейтинг: +396

      стоп кран > knikos 47 минут назад

      Точно...Из голубых )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +8190

      knikos > стоп кран 34 минуты назад

      Не проси , не дождёшься , не буду я тебя трахать ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1525

      roman230582 > knikos 5 минут назад

      Да уж, как наши СМИ нахваливали Лукаку, а уж тем более после матча с Россией, чуть ли не лучший нападающий мира, а против хорошей обороны ничего он не сделал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1101

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Помню, когда я написал, что Бельгия - не фаворит Евро, какой-то дурень с пеной у рта утверждал мне тут, что они выиграют этот турнир, ну или хотя бы дойдут до финала. И что мы видим против Италии: слив без шансов, а решилось бы все еще в первом тайме, если бы судья не подарил левую пенку бельгийцам. Привет тебе, эксперт!

      6
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      Рейтинг: +48778

      portero > Хейтер Аларм 59 минут назад

      Пенка да сомнительная, таких толчков в игре куча.... судья добавил интригу.. но аедь в начале второго тайма могли (даже должны были) забить итальянцы ... ну всё и так хорошо закончилось.

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