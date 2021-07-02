BBC: Роналду получает 1,6 миллиона за один пост в инстаграме. Больше всех в соцсети

Стало известно, сколько зарабатывает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, продавая рекламу в своем аккаунте в инстаграме.
По информации BBC, один пост в аккаунте 36-летнего футболиста оценивается в 1,6 миллиона долларов. Это самый дорогой инстаграм в социальной сети.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял седьмое место в рейтинге BBC. Аргентинец получает по 1,1 миллиона за каждую рекламную публикацию в своем инстаграме.
- Роналду – первый человек с 300 миллионами подписчиков в инстаграме.
- Португалец – лучший бомбардир Евро-2020 с пятью голами.
- Роналду повторил мировой рекорд иранца Али Даеи по голам за сборную. Он забил 109 мячей
Источник: BBC