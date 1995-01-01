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    BBC: Роналду получает 1,6 миллиона за один пост в инстаграме. Больше всех в соцсети

    Стало известно, сколько зарабатывает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, продавая рекламу в своем аккаунте в инстаграме.

    По информации BBC, один пост в аккаунте 36-летнего футболиста оценивается в 1,6 миллиона долларов. Это самый дорогой инстаграм в социальной сети.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял седьмое место в рейтинге BBC. Аргентинец получает по 1,1 миллиона за каждую рекламную публикацию в своем инстаграме.

    • Роналду – первый человек с 300 миллионами подписчиков в инстаграме.
    • Португалец – лучший бомбардир Евро-2020 с пятью голами.
    • Роналду повторил мировой рекорд иранца Али Даеи по голам за сборную. Он забил 109 мячей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

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