Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Переход Кокорина в «Фиорентину» – эталонная махинация»

Канчельскис: «Переход Кокорина в «Фиорентину» – эталонная махинация»

1 июля 2021, 11:49
5

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о европейском этапе карьеры форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Переход Кокорина в «Фиорентину» – эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует.

Теперь у «Фиорентины» головная боль, им надо придумать, куда бы Сашу сплавить. Но шанс все-таки ему дать должны, хотя бы сборы пройти. Те люди, которые принимали участие в его переходе, будут всячески воздействовать на новый тренерский штаб, это в их интересах.

Жалко, конечно. Саша был талантливым футболистом, но вот так жизнь повернулась. Но при всех его просчетах, судьба все равно предоставила ему шанс, надо было цепляться.

Но в Россию я ему возвращаться не советую, да и вряд ли его здесь кто-то ждет. Если только «Сочи» – там он сразу и закончит с футболом. А если Кокорин хочет продлить футбольную карьеру, надо цепляться за Италию», – сказал Канчельскис.

  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
  • Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.

Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1625132187
Ну, вот видите, ведь можем же мы кое-что в футболе! )
Ответить
vladimir-7
1625132287
Кокорин давно зацепился за Италию, его все устраивает и он, пока, не собирается никуда переходить, тем более в Россию. Пару лет он поболтается в Италии, пройдет футбольную школу тренера и приедет в Россию к 2024 году ( все воздействия, со стороны Пака через Кремль, на него закончатся), но уже тренером.
Ответить
Plyash
1625141494
..."надо цепляться за Италию..." Чем цепляться,всё уже сточено к хренам,что на ногах,что на руках.Похоже,что и зубы тоже...
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
19
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
4
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
Вчера, 16:35
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
Вчера, 09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+