Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Канчельскис: «Переход Кокорина в «Фиорентину» – эталонная махинация»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о европейском этапе карьеры форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

    «Переход Кокорина в «Фиорентину» – эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует.

    Теперь у «Фиорентины» головная боль, им надо придумать, куда бы Сашу сплавить. Но шанс все-таки ему дать должны, хотя бы сборы пройти. Те люди, которые принимали участие в его переходе, будут всячески воздействовать на новый тренерский штаб, это в их интересах.

    Жалко, конечно. Саша был талантливым футболистом, но вот так жизнь повернулась. Но при всех его просчетах, судьба все равно предоставила ему шанс, надо было цепляться.

    Но в Россию я ему возвращаться не советую, да и вряд ли его здесь кто-то ждет. Если только «Сочи» – там он сразу и закончит с футболом. А если Кокорин хочет продлить футбольную карьеру, надо цепляться за Италию», – сказал Канчельскис.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6446

      Cleaner 19 минут назад

      Шанс то Кокорину дадут, но этот шанс Саше не нужен. Он хочет спокойно позагорать в Италии до окончания контракта. Не напрягаясь на поле и тренировках. А потом вернуться в Москву и пройтись по кабакам с нищебродами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18804

      vladimir-7 1 час назад

      Кокорин давно зацепился за Италию, его все устраивает и он, пока,
      не собирается никуда переходить, тем более в Россию. Пару лет он
      поболтается в Италии, пройдет футбольную школу тренера и приедет
      в Россию к 2024 году ( все воздействия, со стороны Пака через Кремль, на него закончатся), но уже тренером.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6446

      Cleaner > vladimir-7 18 минут назад

      Власть обид не прощает и инцидент с Паком не имеет срока давности.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18804

      vladimir-7 > Cleaner 10 минут назад

      В 2024 году перевыборы президента и как они закончатся, неизвестно и в Кремле многое может
      поменяться по результатам этих выборов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6446

      Cleaner > vladimir-7 5 минут назад

      Вы плохо представляете себе правила власти. Кто бы не пришел, она обиды не забудет. Есть вариант, что братья Кокорины создадут свою партию и выиграют честные выборы. Но это уже из области фантастики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21114

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну, вот видите, ведь можем же мы кое-что в футболе! )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18804

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ... и не только в футболе.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86939
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66636
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru