Канчельскис: «Переход Кокорина в «Фиорентину» – эталонная махинация»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о европейском этапе карьеры форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Переход Кокорина в «Фиорентину» – эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует.

Теперь у «Фиорентины» головная боль, им надо придумать, куда бы Сашу сплавить. Но шанс все-таки ему дать должны, хотя бы сборы пройти. Те люди, которые принимали участие в его переходе, будут всячески воздействовать на новый тренерский штаб, это в их интересах.

Жалко, конечно. Саша был талантливым футболистом, но вот так жизнь повернулась. Но при всех его просчетах, судьба все равно предоставила ему шанс, надо было цепляться.

Но в Россию я ему возвращаться не советую, да и вряд ли его здесь кто-то ждет. Если только «Сочи» – там он сразу и закончит с футболом. А если Кокорин хочет продлить футбольную карьеру, надо цепляться за Италию», – сказал Канчельскис.