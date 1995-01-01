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    Голкипер Испании Симон забил в свои ворота в матче с Хорватией

    В эти минуты проходит матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Хорватии и Испании. На 20-й минуте в свои ворота забил голкипер испанцев Унаи Симон.

    Это девятый гол на Евро-2020. Столько же было забито на всех предыдущих Евро вместе взятых.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +555

      tarasofka 1 час назад

      в трансляции по тв написано, что это автогол п_е_д_р_и (за которым охотится спартак по понятным причинам)

      мля, редакция, почему фамилия будущего тарасовца заменяется звёздочками?

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