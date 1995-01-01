Голкипер Испании Симон забил в свои ворота в матче с Хорватией

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Хорватии и Испании. На 20-й минуте в свои ворота забил голкипер испанцев Унаи Симон.

Это девятый гол на Евро-2020. Столько же было забито на всех предыдущих Евро вместе взятых.