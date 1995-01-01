Голкипер Испании Симон забил в свои ворота в матче с Хорватией

в трансляции по тв написано, что это автогол п_е_д_р_и (за которым охотится спартак по понятным причинам)
мля, редакция, почему фамилия будущего тарасовца заменяется звёздочками?
В эти минуты проходит матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Хорватии и Испании. На 20-й минуте в свои ворота забил голкипер испанцев Унаи Симон.
Это девятый гол на Евро-2020. Столько же было забито на всех предыдущих Евро вместе взятых.
- Встреча проходит в Копенгагене.
- Симон выступает за «Атлетик».
- В запасе Испании находится вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.