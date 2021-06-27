Талалаев: «Семенов – один из лучших центральных защитников РПЛ»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал ошибку защитника Андрея Семенова в матче за сборную России на Евро-2020 против Бельгии (0:3).

– Комментировать ошибку Семенова – это самое сложное, что для меня было. На мой взгляд, Андрей – один из лучших центральных защитников нашего чемпионата. Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему не свойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это.

– С ним после случившегося еще не разговаривали?

– Нет. Дали ему время отдохнуть. В начале следующего месяца Семенов должен приехать на сборы «Ахмата». Тогда, в более спокойной атмосфере, и поговорим.

– Думали, что Черчесов уберет его в запас на матч с Финляндией и поставит Дивеева?

– После этих ошибок у меня не было сомнений, что его заменят. Другой вопрос, что я не знал уровень готовности других защитников. Но когда один из самых опытных игроков на поле совершает такие ошибки – реакция тренера неизбежна. Там вопрос был не столько даже не в голе, сколько в том, что было потом.

По мне, ошибку в матче может совершить любой игрок. Главное – в том, как он ведет себя после этого. Ни вратарь, ни защитники не имеют права делать череду ошибок. Семенов покатил поперечный пас на Джикию, который перехватил Лукаку и убегал один на один, если бы тот же Джикия у него в последний момент не выбил мяч. Не было четкости при выносе мяча, когда бельгийцы простреливали с фланга. Эти ошибки и подтолкнули к мысли, что не в разовой ситуации, а в целом в этом матче у Андрея все не совсем ровно и правильно.