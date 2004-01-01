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    Талалаев: «Семенов – один из лучших центральных защитников РПЛ»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал ошибку защитника Андрея Семенова в матче за сборную России на Евро-2020 против Бельгии (0:3).

    – Комментировать ошибку Семенова – это самое сложное, что для меня было. На мой взгляд, Андрей – один из лучших центральных защитников нашего чемпионата. Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему не свойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это.

    – С ним после случившегося еще не разговаривали?

    – Нет. Дали ему время отдохнуть. В начале следующего месяца Семенов должен приехать на сборы «Ахмата». Тогда, в более спокойной атмосфере, и поговорим.

    – Думали, что Черчесов уберет его в запас на матч с Финляндией и поставит Дивеева?

    – После этих ошибок у меня не было сомнений, что его заменят. Другой вопрос, что я не знал уровень готовности других защитников. Но когда один из самых опытных игроков на поле совершает такие ошибки – реакция тренера неизбежна. Там вопрос был не столько даже не в голе, сколько в том, что было потом.

    По мне, ошибку в матче может совершить любой игрок. Главное – в том, как он ведет себя после этого. Ни вратарь, ни защитники не имеют права делать череду ошибок. Семенов покатил поперечный пас на Джикию, который перехватил Лукаку и убегал один на один, если бы тот же Джикия у него в последний момент не выбил мяч. Не было четкости при выносе мяча, когда бельгийцы простреливали с фланга. Эти ошибки и подтолкнули к мысли, что не в разовой ситуации, а в целом в этом матче у Андрея все не совсем ровно и правильно.

    • Семенов ошибся в моменте с первым голом, когда забивал Ромелу Лукаку.
    • После этого матча защитник больше не играл на Евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:34
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1792

      Play 17 минут назад

      Талалаев клоун ещё тот, он вечно в тапочках и переобувается за секунды. До Евро, он говорил, что Семёнов лучший защитник РПЛ, и того же Джикию превосходит во всём, за исключением, разве что, единоборств. Когда работал комментатором на матче с Бельгией, аж завис пару раз, когда Семёнов баранил на ровном месте. А сейчас Семёнов у него уже не лучший ЦЗ в лиге, только один из лучших)

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      Рейтинг: +7788

      житель СПб 25 минут назад

      Если этот среди лучших - то РПЛ надо закрывать, а самого Талалаева - гнать из футбола поганой метлой. Жестко? Но справедливо.

      0
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      Рейтинг: +23529

      Боцман59rus > житель СПб 13 минут назад

      Дзюба мертвый, Семак- уровень Уфа, вы своих защищаете, видимо Тулулулаеву тоже можно

      0
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      Рейтинг: +1795

      фанат джигурды 49 минут назад

      Ту-лу-ла ту-ту-ту-ту-ту-лу ла
      Ветром голову надуло ла-ла

      1
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      Рейтинг: +4809

      sochi-2013 1 час назад

      По заголовку непонятно- это похвала или троллинг. Уровень РПЛ сейчас ниже плинтуса. С какой стороны данной дощечки Семенов?

      1
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      Рейтинг: +4115

      Из Твери Леха 1 час назад

      Как они все защищают этих бездарей) Зобнин накосячил - тоже кто-то счел нужным сказать, что такие косяки ему не свойственны).

      1
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      Рейтинг: +574

      Spinorr 1 час назад

      Ну понять Андрея можно, своих надо защищать.
      Наша сборная удачно играла, когда оборона была сыгранная, вратарь + оба цз + опорник ( в давние времена либеро ) наигрывались в клубе или на длительных сборах.
      Сейчас нет ни того, ни другого, и, какой бы крутизны не были защитники и вратарь, без поставленной игры они бесполезны сами по себе.

      1
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      Рейтинг: +5049

      BarStep 1 час назад

      Ахринеть!
      И это главный тренер команды РПЛ!
      Отстранить Талалаева пожизненно от футбола., и особенно не подпускать к детскому..
      Можно в заводскую команду, - с мужиками по пивку ударить под сказ как в РПЛ пылил..

      1
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      Рейтинг: +6303

      Cleaner 2 часа назад

      Талалаева в тренеры сборной!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +23461

      silver29 2 часа назад

      Где то мы уже слышали про "лучшего защитника РПЛ", ах да от жены Семенова

      2
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      Рейтинг: +2881

      Kollljan 2 часа назад

      А этот Семенов, вообще, откуда?

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      Рейтинг: +23461

      silver29 > Kollljan 2 часа назад

      Гроза ФНЛ, блистал в саратовском "Соколе", Хабаровске, Амкаре. Безнадежен к обучению, ему уже 32.

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