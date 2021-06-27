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  • Талалаев: «Семенов – один из лучших центральных защитников РПЛ»

Талалаев: «Семенов – один из лучших центральных защитников РПЛ»

27 июня 2021, 15:34
35

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал ошибку защитника Андрея Семенова в матче за сборную России на Евро-2020 против Бельгии (0:3).

– Комментировать ошибку Семенова – это самое сложное, что для меня было. На мой взгляд, Андрей – один из лучших центральных защитников нашего чемпионата. Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему не свойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это.

– С ним после случившегося еще не разговаривали?

– Нет. Дали ему время отдохнуть. В начале следующего месяца Семенов должен приехать на сборы «Ахмата». Тогда, в более спокойной атмосфере, и поговорим.

– Думали, что Черчесов уберет его в запас на матч с Финляндией и поставит Дивеева?

– После этих ошибок у меня не было сомнений, что его заменят. Другой вопрос, что я не знал уровень готовности других защитников. Но когда один из самых опытных игроков на поле совершает такие ошибки – реакция тренера неизбежна. Там вопрос был не столько даже не в голе, сколько в том, что было потом.

По мне, ошибку в матче может совершить любой игрок. Главное – в том, как он ведет себя после этого. Ни вратарь, ни защитники не имеют права делать череду ошибок. Семенов покатил поперечный пас на Джикию, который перехватил Лукаку и убегал один на один, если бы тот же Джикия у него в последний момент не выбил мяч. Не было четкости при выносе мяча, когда бельгийцы простреливали с фланга. Эти ошибки и подтолкнули к мысли, что не в разовой ситуации, а в целом в этом матче у Андрея все не совсем ровно и правильно.

  • Семенов ошибся в моменте с первым голом, когда забивал Ромелу Лукаку.
  • После этого матча защитник больше не играл на Евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Семенов Андрей Талалаев Андрей
Комментарии (35)
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Damir07
1624797394
Если это наш лучший защитник тогда нам точно делать нечего было на евро
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JTherry
1624797977
"Семенов покатил поперечный пас на Джикию, который перехватил Лукаку..." к сожалению, "наш футбол" состоит из постоянного перекатывания мяча поперек поля и бесконечных пасов назад вратарю, таким образом накручивается статистика по ТТД... так учит играть своих подопечных Талалаев, и не только он...(
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derrik2000
1624798173
Поздно ему в свои 32 года "расти". На нашем помоечном "дыр-дыр" он, конечно, топовый, если можно так выразиться применительно к "дыр-дыр". Но СВОЙ УРОВЕНЬ В ФУТБОЛЕ он показал на Евро-2020. P.S. А второй такой же "ЛУЧШИЙ центральный защитник" нашего "дыр-дыра" - Джикия. С ним Федун хочет контракт продлить с повышением получки до 3 лимонов ойро. Собственно, пусть что хочет, то и делает. Мне уже всё равно. Причём - давно.
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vladimir-7
1624798461
Андрей, ты Семенова береги, не отпускай в сборную.
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ilichkadr
1624798846
"Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему не свойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него." Талалаев сам-то понял что ляпнул? Это у больного (эпилептика) так бывает, когда приступа нет, то всё идет нормально, но если торкнуло в мозгу, то за себя не в ответе.
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Боцман59rus
1624799208
- да, да, ..мы поняли, первый пас, выбор позиции, скорость, интеллект и тд и тп. Молодец Талалайкин, дожимай до конца. А на счет паса, не поспоришь, Лукаку оценил.( очень тонкий и скрытый)
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Fju-2
1624799522
На двусторонках играет против лучших нападающих РПЛ - Кадыровых. За счёт этого и стал одним из лучших защитников.)
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sochi-2013
1624805915
По заголовку непонятно- это похвала или троллинг. Уровень РПЛ сейчас ниже плинтуса. С какой стороны данной дощечки Семенов?
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фанат джигурды
1624806902
Ту-лу-ла ту-ту-ту-ту-ту-лу ла Ветром голову надуло ла-ла
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zigbert
1624865770
Для РПЛ все наши защитники лучшие.
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