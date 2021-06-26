Cadena SER: в «Реале» считают невозможным трансфер Мбаппе этим летом

Переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал», скорее всего, не состоится во время текущего трансферного окна.
По информации Cadena SER, в мадридском клубе считают невозможной покупку 22-летнего футболиста по экономическим причинам.
В «Реале» понимают, что на сегодняшний день не способны конкурировать с «ПСЖ» в финансовом плане.
- В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
- Его контракт с парижанами истекает следующим летом.
- Накануне «ПСЖ» подписал соглашение с младшим братом нападающего Этаном.
Источник: Cadena SER
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