Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Cadena SER: в «Реале» считают невозможным трансфер Мбаппе этим летом

    Переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал», скорее всего, не состоится во время текущего трансферного окна.

    По информации Cadena SER, в мадридском клубе считают невозможной покупку 22-летнего футболиста по экономическим причинам.

    В «Реале» понимают, что на сегодняшний день не способны конкурировать с «ПСЖ» в финансовом плане.

    • В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
    • Его контракт с парижанами истекает следующим летом.
    • Накануне «ПСЖ» подписал соглашение с младшим братом нападающего Этаном.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66531

      insider_retro 34 минуты назад

      Вовремя и обоснованно остановиться, это ещё не повод к огорчению...
      Время придёт и карты лягут... Мбаппе и ему подобные пусть пока формируют очередь желающих, а заодно и подумают о снижении своих запросов...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86771
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66527
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru