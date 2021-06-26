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  • Cadena SER: в «Реале» считают невозможным трансфер Мбаппе этим летом

Cadena SER: в «Реале» считают невозможным трансфер Мбаппе этим летом

26 июня 2021, 10:39
4

Переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал», скорее всего, не состоится во время текущего трансферного окна.

По информации Cadena SER, в мадридском клубе считают невозможной покупку 22-летнего футболиста по экономическим причинам.

В «Реале» понимают, что на сегодняшний день не способны конкурировать с «ПСЖ» в финансовом плане.

  • В минувшем сезоне Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах.
  • Его контракт с парижанами истекает следующим летом.
  • Накануне «ПСЖ» подписал соглашение с младшим братом нападающего Этаном.

Источник: Cadena SER

Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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insider_retro
1624693450
Вовремя и обоснованно остановиться, это ещё не повод к огорчению... Время придёт и карты лягут... Мбаппе и ему подобные пусть пока формируют очередь желающих, а заодно и подумают о снижении своих запросов...
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DeStar
1624697810
предсказуемо. Будет фейл если кто-то подсуетится и заберет его)
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American-Patriot
1624699589
Мне он не нравится: при позиционной атаке он слаб - только на контратаке. Много выпендривается.
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zigbert
1624798395
Через год будет свободным агентом. Вот тут с переходом будет проще.
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