Cadena SER: в «Реале» считают невозможным трансфер Мбаппе этим летом

Переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал», скорее всего, не состоится во время текущего трансферного окна.

По информации Cadena SER, в мадридском клубе считают невозможной покупку 22-летнего футболиста по экономическим причинам.

В «Реале» понимают, что на сегодняшний день не способны конкурировать с «ПСЖ» в финансовом плане.