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    Кудряшов: «У нас был шанс выйти из группы. До первого гола Дании все складывалось неплохо»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2020.

    «Для меня Евро был очень важным турниром во всех отношениях. Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ. Это нам удалось, не получилось лишь показать достойный результат и выйти из группы.

    Получив повреждение перед матчем с Болгарией, я восстанавливался и продолжал подготовку, надеясь еще помочь команде на турнире. Благодарен тренерскому штабу, что верили в меня, готовили к важному матчу в Копенгагене.

    Старался в этой игре действовать с полной самоотдачей, помогать более молодым партнерам. В сборной Дании собраны высококлассные игроки, мы знали об этом и затем убедились воочию.

    Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей.

    И все же считаю, что у нас был шанс выйти из группы – до первого гола в наши ворота все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата», – сказал Кудряшов.

    • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2577

      CSKA57 24 минуты назад

      А что так мелко, шанс выхода из группы! Говори, что у вас был шанс вообще стать победителями! Слава богу, что хоть два мячика забили, а могли и без них остаться. Облажались по полной!

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      Рейтинг: +570

      SuperNils 36 минут назад

      "высочайший уровень футбола, который был на ЧМ"? ШТА? Да это же тупо автобус был!

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      Рейтинг: +6158

      playsh 51 минуту назад

      Кудряш,не уподобляйся своему уроду-физруку,и скажи спасибо судье за то,что он тебя не удалил,тогда бы тебя,идиотика,размазали бы по стенке и стал бы ты главным виновником "торжества".

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