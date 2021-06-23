Кудряшов: «У нас был шанс выйти из группы. До первого гола Дании все складывалось неплохо»

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2020.

«Для меня Евро был очень важным турниром во всех отношениях. Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ. Это нам удалось, не получилось лишь показать достойный результат и выйти из группы.

Получив повреждение перед матчем с Болгарией, я восстанавливался и продолжал подготовку, надеясь еще помочь команде на турнире. Благодарен тренерскому штабу, что верили в меня, готовили к важному матчу в Копенгагене.

Старался в этой игре действовать с полной самоотдачей, помогать более молодым партнерам. В сборной Дании собраны высококлассные игроки, мы знали об этом и затем убедились воочию.

Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей.

И все же считаю, что у нас был шанс выйти из группы – до первого гола в наши ворота все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата», – сказал Кудряшов.