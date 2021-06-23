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  • Кудряшов: «У нас был шанс выйти из группы. До первого гола Дании все складывалось неплохо»

Кудряшов: «У нас был шанс выйти из группы. До первого гола Дании все складывалось неплохо»

23 июня 2021, 17:48
13

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2020.

«Для меня Евро был очень важным турниром во всех отношениях. Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ. Это нам удалось, не получилось лишь показать достойный результат и выйти из группы.

Получив повреждение перед матчем с Болгарией, я восстанавливался и продолжал подготовку, надеясь еще помочь команде на турнире. Благодарен тренерскому штабу, что верили в меня, готовили к важному матчу в Копенгагене.

Старался в этой игре действовать с полной самоотдачей, помогать более молодым партнерам. В сборной Дании собраны высококлассные игроки, мы знали об этом и затем убедились воочию.

Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей.

И все же считаю, что у нас был шанс выйти из группы – до первого гола в наши ворота все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата», – сказал Кудряшов.

  • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Дания Кудряшов Федор
Комментарии (13)
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Plyash
1624460052
Кудряш,не уподобляйся своему уроду-физруку,и скажи спасибо судье за то,что он тебя не удалил,тогда бы тебя,идиотика,размазали бы по стенке и стал бы ты главным виновником "торжества".
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CSKA57
1624461709
А что так мелко, шанс выхода из группы! Говори, что у вас был шанс вообще стать победителями! Слава богу, что хоть два мячика забили, а могли и без них остаться. Облажались по полной!
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гор ген
1624463490
Это в духе «она утонула
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ВетеR
1624464045
Ещё один убогий решил высказаться
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Сильвербой
1624465335
Вы 30% времени всего владели мячом! О каких шансах ты пиз...шь??? Вы всю игру пасовали своему вратарю, в итоге допасовались, а тот пи..чил вперед на рукаблуда!!! О каких шансах ты пиз..шь??? Вы три передачи вперед не могли сделать друг другу, единственный шанс был у Головина сделавшего момент сам себе, но и тот он же запорол!!! Вот о каких шансах ты *******!?
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житель СПб
1624483407
Тот случай, когда молчание золото. (или хотя бы бронза...).
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амани
1624483855
после драки. кулаками не машут.......помолчали. хотя бы
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алдан2014
1624489796
Если бы да кабы... Счёт на табло,и вошёл в историю ,остальное бла бла бла
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Axe111
1624496315
Ноль шансов!!!! Как и перед началом турика говорил....4 место!!!! Итог все знают
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Дядя Серёжа
1624498354
Лучше бы вы заткнулись пока
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