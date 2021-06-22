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    COPE: Месси принял предложение «Барселоны» о продлении контракта

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в каталонском клубе.

    По информации COPE, 33-летний аргентинец сообщил президенту клуба Жоану Лапорте, что принял предложение продлить контракт.

    Соглашение Месси с «Барселоной» будет продлено на год. В следующем сезоне стороны продлят контракт еще на один год.

    • По информации журналиста Николо Скиры, аргентинец будет получать 35 миллионов евро за сезон после вычета налогов.
    • Месси всю карьеру выступает за «Барселону».
    • Действующий контракт игрока с каталонским клубом истекает 30 июня этого года.

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    Источник: COPE

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    22.06.2021 23:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10941

      DeStar 26 минут назад

      рамос еще ныл. даже барса вон месси в 33 контракт на год дала. Хотя может месси уже просто сам хочет закруглятся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +381

      Drapik 31 минуту назад

      сразу после поддержки лгбт

      1
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