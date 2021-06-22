COPE: Месси принял предложение «Барселоны» о продлении контракта

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в каталонском клубе.
По информации COPE, 33-летний аргентинец сообщил президенту клуба Жоану Лапорте, что принял предложение продлить контракт.
Соглашение Месси с «Барселоной» будет продлено на год. В следующем сезоне стороны продлят контракт еще на один год.
- По информации журналиста Николо Скиры, аргентинец будет получать 35 миллионов евро за сезон после вычета налогов.
- Месси всю карьеру выступает за «Барселону».
- Действующий контракт игрока с каталонским клубом истекает 30 июня этого года.
Источник: COPE