Джикия – о матче с Данией: «Для нас это будет самая сложная игра на Евро»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Думаю, это будет самый сложный наш соперник на Евро. Конечно, Бельгия сильна, это одна из сильнейших сборных в мире. Но мне кажется, именно игра против датчан будет сложнейшей для нас.

Дания хорошо организована, дисциплинирована, все время нацелена на атаку. С бельгийцами она нанесла 22 удара по воротам, с финнами – 26. Так что к этой игре нужно будет подойти со всей серьезностью.

Несомненно, перед решающей игрой есть давление. Это хорошо ощущается. И по тому, как мы на это реагируем, и по болельщикам. В принципе, изначально предполагалось, что матч с Данией станет решающим. И на деле вышло именно так.

Да, некоторые из наших игроков получили травмы и не смогут нам помочь. Некоторые не в 100% в форме. И с Марио Фернандесом неприятная случилась ситуация. У нас есть два-три дня, чтобы как следует подготовиться и сыграть хороший матч.