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  • Джикия – о матче с Данией: «Для нас это будет самая сложная игра на Евро»

Джикия – о матче с Данией: «Для нас это будет самая сложная игра на Евро»

21 июня 2021, 15:59
9

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Думаю, это будет самый сложный наш соперник на Евро. Конечно, Бельгия сильна, это одна из сильнейших сборных в мире. Но мне кажется, именно игра против датчан будет сложнейшей для нас.

Дания хорошо организована, дисциплинирована, все время нацелена на атаку. С бельгийцами она нанесла 22 удара по воротам, с финнами – 26. Так что к этой игре нужно будет подойти со всей серьезностью.

Несомненно, перед решающей игрой есть давление. Это хорошо ощущается. И по тому, как мы на это реагируем, и по болельщикам. В принципе, изначально предполагалось, что матч с Данией станет решающим. И на деле вышло именно так.

Да, некоторые из наших игроков получили травмы и не смогут нам помочь. Некоторые не в 100% в форме. И с Марио Фернандесом неприятная случилась ситуация. У нас есть два-три дня, чтобы как следует подготовиться и сыграть хороший матч.

  • Матч Россия – Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Дания Россия Джикия Георгий
Комментарии (9)
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САДЫЧОК
1624281665
Никакой предвзятости у меня нет к Георгию . Но ,Джикия -ты главное играй , а не теряй позицию и не отлынивай от борьбы в штрафной и выносов в штрафной , а также прострелов , боясь срезать и ошибиться ! И в Спартаке , за тебя Маслов с Жиго играют и в сборной Семенов с Дивеевым играют за тебя , за двоих !
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Красногорск_Фан
1624284742
Вазелин пригодится. Посмотрев 1-й раз состав группы подумал это пи ...))))) Если будет результат реально начну гордится нашей сборной. Но предпосылок с куй от гульки. И датчанам чисто по человечки сочувствую . Не везет им. Не надо чтобы все везение пришлось на Россию..
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Ловкий Бубен
1624285575
Играть с оутсайдером группы- самая сложная ? Да господь с вами , они финам проиграли .... не могли ничего забить, команда с нами одного уровня примерно, только нам нужно сражаться а не стоять, если будете стоять то вас любая команда обыграет
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владимир миронов
1624290376
Как бы не относился к игроку, но это вполне здравый ответ.
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derrik2000
1624290447
Всё понятно... А ДО игры с Данией предыдущие игры были так... семечки... У меня вообще есть да-а-авнее желание, чтобы этот трындабол, лентяй ибездарь, как спортсмен, Джикия СЛИНЯЛ из Спартака побыстрее и на пару с усатым нашли себе один клуб, где обоим было бы наиболее комфортно. И потрындеть, и попиарится.
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NewLife
1624291493
"Для нас это будет самая сложная игра на Евро" .... и скорее всего последняя.
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амани
1624309723
недофутбодеры что-то вякают......вам наваляют по самое не балуй....
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