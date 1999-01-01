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    Джикия – о матче с Данией: «Для нас это будет самая сложная игра на Евро»

    Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

    «Думаю, это будет самый сложный наш соперник на Евро. Конечно, Бельгия сильна, это одна из сильнейших сборных в мире. Но мне кажется, именно игра против датчан будет сложнейшей для нас.

    Дания хорошо организована, дисциплинирована, все время нацелена на атаку. С бельгийцами она нанесла 22 удара по воротам, с финнами – 26. Так что к этой игре нужно будет подойти со всей серьезностью.

    Несомненно, перед решающей игрой есть давление. Это хорошо ощущается. И по тому, как мы на это реагируем, и по болельщикам. В принципе, изначально предполагалось, что матч с Данией станет решающим. И на деле вышло именно так.

    Да, некоторые из наших игроков получили травмы и не смогут нам помочь. Некоторые не в 100% в форме. И с Марио Фернандесом неприятная случилась ситуация. У нас есть два-три дня, чтобы как следует подготовиться и сыграть хороший матч.

    • Матч Россия – Дания пройдет сегодня, 21 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6058

      Cleaner 39 минут назад

      Джикия, вы такие слабые, что для вас каждая игра - сложная!

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      Рейтинг: +1181

      Ловкий Бубен 40 минут назад

      Играть с оутсайдером группы- самая сложная ? Да господь с вами , они финам проиграли .... не могли ничего забить, команда с нами одного уровня примерно, только нам нужно сражаться а не стоять, если будете стоять то вас любая команда обыграет

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      Рейтинг: +1274

      Красногорск_Фан 54 минуты назад

      Вазелин пригодится. Посмотрев 1-й раз состав группы подумал это пи ...)))))
      Если будет результат реально начну гордится нашей сборной. Но предпосылок с куй от гульки. И датчанам чисто по человечки сочувствую . Не везет им. Не надо чтобы все везение пришлось на Россию..

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      Рейтинг: +1181

      Ловкий Бубен > Красногорск_Фан 36 минут назад

      Дык когда кто-нибудь а с нулём на последнем месте это всегда 100% не везёт, сочуствую им тоже .... бедняги

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      Рейтинг: +7352

      САДЫЧОК 1 час назад

      Никакой предвзятости у меня нет к Георгию .
      Но ,Джикия -ты главное играй , а не теряй позицию и не отлынивай от борьбы в штрафной и выносов в штрафной , а также прострелов , боясь срезать и ошибиться ! И в Спартаке , за тебя Маслов с Жиго играют и в сборной Семенов с Дивеевым играют за тебя , за двоих !

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      Рейтинг: +338

      tarasofka 1 час назад

      вот прямо в эту минуту идёт тупой троллинг по матч премьер: показывают евро 2008, испания-россия, где нас грохнули. случайное совпадение, да.

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