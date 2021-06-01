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    Появилось фото нового мяча АПЛ

    Портал Footyheadlines показал, как будет выглядеть мяч английской Премьер-лиги в сезоне-2021/22.

    Игровой снаряд выполнен в черно-белом цвете с оранжевыми вставками.

    • Цена мяча составит 124,95 фунта (12,5 тысячи российских рублей).
    • Старт продаж запланирован на 15 июля.
    • Сезон АПЛ начнется 14 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Footy Headlines

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Cules2013 7 минут назад

      Последние годы в футболе наблюдается просто феерия днищенских дизайнов.
      Какой-то волейбольный мяч с расцветкой пирожного из кондитерской: белый крем, сверху полили шоколадом, а оранжевое - это кусочки кураги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1264

      Maxi_7 1 час назад

      А зачем за основу они взяли волейбольный мяч?)

      2
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