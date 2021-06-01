Появилось фото нового мяча АПЛ

Последние годы в футболе наблюдается просто феерия днищенских дизайнов.
Какой-то волейбольный мяч с расцветкой пирожного из кондитерской: белый крем, сверху полили шоколадом, а оранжевое - это кусочки кураги.
Портал Footyheadlines показал, как будет выглядеть мяч английской Премьер-лиги в сезоне-2021/22.
Игровой снаряд выполнен в черно-белом цвете с оранжевыми вставками.
- Цена мяча составит 124,95 фунта (12,5 тысячи российских рублей).
- Старт продаж запланирован на 15 июля.
- Сезон АПЛ начнется 14 августа.