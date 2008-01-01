Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор после инцидента с остановкой сердца

ребят, хватит нести подобную фигню.
*главное выжил* *это говорит о том, что с футболом точно все* *тут уже не до футбола*.
у игрока Аякса Дейли Блинда стоит точно такой же (после воспаления сердечной мышцы).
эта штука первоочерёдно предотвращает аритмию.
так же Эриксона очень быстро реанимировали, он не пережил ни ЧМТ, ни инсульт, ни инфаркт, нет причин ему прекращать играть в футбол.
это просто остановка сердца, как бы странно это не звучало.
обследуют, если не найдут никаких серьёзных патологий, уже увидим его этой осенью.
Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен перенесет операцию на сердце.
Футболист дал согласие на установку кардиовертера-дефибриллятора. Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
- Эриксен потерял сознание в субботу в матче Евро-2020 против Финляндии.
- У хавбека была остановка сердца.
- Пока неизвестно, продолжит ли карьеру 29-летний датчанин.