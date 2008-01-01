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    Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор после инцидента с остановкой сердца

    Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен перенесет операцию на сердце.

    Футболист дал согласие на установку кардиовертера-дефибриллятора. Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.

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    Источник: Твиттер Датского футбольного союза

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии9
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      Рейтинг: +21

      LGBT+ 1 час назад

      ребят, хватит нести подобную фигню.
      *главное выжил* *это говорит о том, что с футболом точно все* *тут уже не до футбола*.

      у игрока Аякса Дейли Блинда стоит точно такой же (после воспаления сердечной мышцы).
      эта штука первоочерёдно предотвращает аритмию.

      так же Эриксона очень быстро реанимировали, он не пережил ни ЧМТ, ни инсульт, ни инфаркт, нет причин ему прекращать играть в футбол.
      это просто остановка сердца, как бы странно это не звучало.

      обследуют, если не найдут никаких серьёзных патологий, уже увидим его этой осенью.

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      Рейтинг: +20039

      slavutiq70 > LGBT+ 1 час назад

      Да неси ты чушь , у него была остановка сердца по сути клиническая смерть , явно скрытый порок сердца,,,если хочет то может вернутся но большой риск повторения,,,,,а парень думаю не дурак, значит закончит благо денег на всю жизнь заработал и сможет заняться чем угодно хоть бизнесом хоть в тренерской деятельностью,,,

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      Рейтинг: +106

      SpartakFirst064 > LGBT+ 1 час назад

      Его перед этим случаем обследовали и не раз и не как нас в поликлиник а современной техникой и не чего не выявили многого ещё медицина не в состояние выявить а вот небесная канцелярия предупредила и думаю шутить с ней не стоит,

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      Рейтинг: +48068

      portero > LGBT+ 29 минут назад

      "ИКД помогают справляться с опасными расстройствами, выражающимися в ускорении ритма. Эти нарушения возникают в нижних камерах сердца (в желудочках) и называются желудочковой тахикардией (ЖТ) и фибрилляцией желудочков"
      с двумя электродами (идущими по венам в сердце) ввинченными в миокард обоих желудочков и блоком на груди под кожей , играть в футбол слишком рискованно. любое столкновение может быть последним, а играть в футбол уклоняясь от борьбы .... надо завязывать .

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      Рейтинг: +21

      LGBT+ > slavutiq70 22 минуты назад

      клиническую смерть (кратковременная) не страшна, опасна именно причина, которая её вызывает.

      но раз там ЯВНО скрытый порог сердца, то спорить не буду, браво.


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      Рейтинг: +21

      LGBT+ > portero 12 минут назад

      да, но может парень принимал препараты вызывающие в редких случаях нарушения в работе сердца (добавим стресс и нагрузки) или это какие-то особенности после ковида.

      причин может быть много, но самое важное, у него не было некроза, что я и отметил.

      но тут все поголовно уже списали его с футбола.

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      Рейтинг: +20039

      slavutiq70 2 часа назад

      Здоровья Кристиан !!! не в футболе вся жизнь,,,главное выжил,,,на свете полно других радостей,,,

      6
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      Рейтинг: +1338

      Marley Bob 2 часа назад

      Очень жаль,но тут уже не до футбола.дело то серьезнее некуда.очень жаль.

      2
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      Рейтинг: +1053

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Это говорит о том, что с футболом точно все

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