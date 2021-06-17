«Амкар» представил новую клубную эмблему

Пресс-служба «Амкара» показала в твиттере новый логотип клуба.

«Традиционная для спортивных эмблем форма стилизована в уникальный знак. 11 полос, взмывающих вверх, представляют 11 игроков на поле, стремящихся к победе.

Буква «А» – первая буква в названии клуба. Пятиугольник футбольного мяча как дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

Форма щита объединена с символами и достопримечательностями Перми: заводы, памятники, объекты культурного значения», – говорится в описании, опубликованном на официальном сайте.