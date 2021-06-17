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«Амкар» представил новую клубную эмблему

17 июня 2021, 10:17
6

Пресс-служба «Амкара» показала в твиттере новый логотип клуба.

«Традиционная для спортивных эмблем форма стилизована в уникальный знак. 11 полос, взмывающих вверх, представляют 11 игроков на поле, стремящихся к победе.

Буква «А» – первая буква в названии клуба. Пятиугольник футбольного мяча как дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

Форма щита объединена с символами и достопримечательностями Перми: заводы, памятники, объекты культурного значения», – говорится в описании, опубликованном на официальном сайте.

  • «Амкар» существовал с 1994 по 2018 год.
  • В апреле 2021-го власти Перми возродили клуб.
  • В мае «Амкар» прошел лицензирование для ПФЛ.

Источник: Официальный твиттер «Амкара»
Россия. ПФЛ. Группа 1 Амкар-Пермь
Комментарии (6)
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filosof sparty
1623915497
Почти Ювентус
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MikaelBox
1623916433
верной дорогой Тамбова
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absent32
1623917192
новая жизнь, новая эмблема! удачи!!!
Ответить
alp
1623924416
я один вижу 6 полос вверх и одну, короткую и горизонтальную на черном фоне? на мой взгляд, очень странная эмблема...
Ответить
kvm
1623937027
у Рубина утка лучше!
Ответить
bomilazdeshnii
1625500857
Не понятно что изображает. Может кто-нибудь объяснит?
Ответить
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