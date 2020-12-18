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    «Амкар» представил новую клубную эмблему

    Пресс-служба «Амкара» показала в твиттере новый логотип клуба.

    «Традиционная для спортивных эмблем форма стилизована в уникальный знак. 11 полос, взмывающих вверх, представляют 11 игроков на поле, стремящихся к победе.

    Буква «А» – первая буква в названии клуба. Пятиугольник футбольного мяча как дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

    Форма щита объединена с символами и достопримечательностями Перми: заводы, памятники, объекты культурного значения», – говорится в описании, опубликованном на официальном сайте.

    • «Амкар» существовал с 1994 по 2018 год.
    • В апреле 2021-го власти Перми возродили клуб.
    • В мае «Амкар» прошел лицензирование для ПФЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Амкара»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2875

      absent32 45 минут назад

      новая жизнь, новая эмблема! удачи!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      MikaelBox 58 минут назад

      верной дорогой Тамбова

      0
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      Рейтинг: +297

      tarasofka 1 час назад

      мою аву берите, дарю! сразу станете популярным клубом в стране!

      1
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      Рейтинг: +4911

      filosof sparty 1 час назад

      Почти Ювентус

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