«Амкар» представил новую клубную эмблему

Пресс-служба «Амкара» показала в твиттере новый логотип клуба.
«Традиционная для спортивных эмблем форма стилизована в уникальный знак. 11 полос, взмывающих вверх, представляют 11 игроков на поле, стремящихся к победе.
Буква «А» – первая буква в названии клуба. Пятиугольник футбольного мяча как дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.
Форма щита объединена с символами и достопримечательностями Перми: заводы, памятники, объекты культурного значения», – говорится в описании, опубликованном на официальном сайте.
- «Амкар» существовал с 1994 по 2018 год.
- В апреле 2021-го власти Перми возродили клуб.
- В мае «Амкар» прошел лицензирование для ПФЛ.
Источник: Официальный твиттер «Амкара»