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    Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола Венгрии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

    Нападающий «Ювентуса» стал самым возрастным автором дубля в истории турнира – 36 лет и 130 дней.

    Португалец побил рекорд Андрея Шевченко по этому показателю (35 лет и 256 дней).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19924

      slavutiq70 1 час назад

      У Рональдо сейчас каждая игра какой то новый рекод ,пахал всю карьеру теперь собирает урожай,,,,

      1
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      Рейтинг: +368

      111ax 1 час назад

      ь вероятность, что и в 39 этот рекорд обновит

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