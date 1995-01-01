Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро

У Рональдо сейчас каждая игра какой то новый рекод ,пахал всю карьеру теперь собирает урожай,,,,
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола Венгрии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
Нападающий «Ювентуса» стал самым возрастным автором дубля в истории турнира – 36 лет и 130 дней.
Португалец побил рекорд Андрея Шевченко по этому показателю (35 лет и 256 дней).
- Роналду стал первым игроком в истории, сыгравшем на пяти чемпионатах Европы.
- Форвард – лучший бомбардир в истории Евро с 11-ю мячами.