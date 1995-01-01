Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола Венгрии в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

Нападающий «Ювентуса» стал самым возрастным автором дубля в истории турнира – 36 лет и 130 дней.

Португалец побил рекорд Андрея Шевченко по этому показателю (35 лет и 256 дней).