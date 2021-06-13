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  • «Кто поливает негативом, пусть сам выйдет и попробует поиграть». В «Ахмате» поддержали Семенова

«Кто поливает негативом, пусть сам выйдет и попробует поиграть». В «Ахмате» поддержали Семенова

13 июня 2021, 17:35
32

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поддержал защитника сборной России Андрея Семенова после матча с Бельгией (0:3) на Евро-2020.

«Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семенов. Никто не застрахован от ошибок. Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей – большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.

У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семенов. Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю», – сказал Айдамиров.

  • Семенов ошибся в моменте с первым голом.
  • После отскока от игрока гол забил бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

Жена Семенова – после его ошибки: «Критики, вы захлебнетесь в собственном дерьме»

Дивеев: «Вся сборная России поддержала Семенова. Ошибся человек, бывает»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Ахмат Семенов Андрей
Комментарии (32)
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Atom2020
1623595960
Любимое оправдание всех кривоногих профессионалов: "спервадобейся". Если Семенова не устраивает поливание помоями за свою игру, пусть снимает майку сборной и отказывается от зарплаты.
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matvei_72
1623596141
А вы попробуйте на заводе за 30 т. руб.повкалывать, а я за миллионы долларов мячик попинаю...
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владимир миронов
1623597560
Это не ответ, а детский лепет.
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3a zenit
1623597814
пожарникам или шахтёрам про ошибки затирайте
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Давид59
1623598019
А что кто-то поливал грязью Семёнова? Или в "Ахмате" имеют ввиду критику? А что нельзя критиковать? Странное обращение.
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deinego77@yandex.ru
1623598140
За бабки которые они получают должны пахать на 500%
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DrDoom
1623599549
Почему у меня на работе, за косяки наказывают? Ведь если жене Семенова в хлебе к примеру гаечка попадется, она не будет защищать производителя, а будет лить помои....
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Hektor 84
1623599831
Ну начинается отбеливание наших кривоножки!
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Play
1623602811
Начался привычный словесный понос. Мне всегда хочется ответить примером из своей профессии - вот я занимаюсь строительными работами, и приеду господину Айдамирову ремонт в ванной делать, положу плитку вкривь да вкось, унитаз поставлю вверх ногами, слив из раковины будет течь прямо на пол. А на претензии к собственной работе отвечу, что мол если не нравится, возьми и сделай сам лучше. Как он отреагирует на это, интересно.
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TANNER
1623607474
Поставить на поле любого паренька, который пару тройку лет отзанимался футболом и он сыграет не хуже Семенова, а вероятнее всего даже лучше. А если ему дать годовую зарплату этого полена, тот этот паренек сожжет весь газон на поле носившись туда сюда как заводной. Так что генеральному директору Ахмата надо завалить свое хлебало так же как и жене этого Семенова. А за такую игру надо контракты расторгать и отправлять в резерв, пока не научатся мячик пинать, зарабатывая при этом десятки миллионов.
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