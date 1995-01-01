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    «Кто поливает негативом, пусть сам выйдет и попробует поиграть». В «Ахмате» поддержали Семенова

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поддержал защитника сборной России Андрея Семенова после матча с Бельгией (0:3) на Евро-2020.

    «Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семенов. Никто не застрахован от ошибок. Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей – большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.

    У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семенов. Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю», – сказал Айдамиров.

    • Семенов ошибся в моменте с первым голом.
    • После отскока от игрока гол забил бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1722

      Play 2 минуты назад

      Начался привычный словесный понос. Мне всегда хочется ответить примером из своей профессии - вот я занимаюсь строительными работами, и приеду господину Айдамирову ремонт в ванной делать, положу плитку вкривь да вкось, унитаз поставлю вверх ногами, слив из раковины будет течь прямо на пол. А на претензии к собственной работе отвечу, что мол если не нравится, возьми и сделай сам лучше. Как он отреагирует на это, интересно.

      2
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      Рейтинг: +5444

      порт 7 минут назад

      В Индии корова является священным животным, которой позволено свободно передвигаться где ей угодно, гадить где вздумается. Семёнов святой?

      0
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      Рейтинг: +541

      SuperNils 22 минуты назад

      Да любой пацан со двора сыграл бы лучше.

      1
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      Рейтинг: +47858

      portero 26 минут назад

      У всех косяки бывают, но тут больше к Черчесову предъявы, вся команды никакая физически...

      0
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      Рейтинг: +9872

      BRO_football 35 минут назад

      Ну так это и так понятно, что обосралась вся команда в целом. Просто Семёнов сильнее всех обделалася. Столько лет играет в футбол, такие больше деньги получает, а в итоге не может нормально мяч обработать, чтобы он сопернику не достался.
      В следующий раз, когда Ахмед Айдамиров будет в очередной раз мечтать об Ахмате в еврокубках, пусть вспомнит про своего Семёнова, косяки которого критиковать нельзя!
      Конечно, давайте все закроем рты и будем молчать, как будто ничего не произошло. Семёнов будет косячить, а мы будем говорить, что он молодец и так надо играть. И что в итоге получится из нашей сборной? Второе Сан-Марино?

      1
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      Рейтинг: +10852

      Hektor 84 52 минуты назад

      Ну начинается отбеливание наших кривоножки!

      2
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      Рейтинг: +90

      DrDoom 57 минут назад

      Почему у меня на работе, за косяки наказывают? Ведь если жене Семенова в хлебе к примеру гаечка попадется, она не будет защищать производителя, а будет лить помои....

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      Рейтинг: +1085

      SaveAS > DrDoom 54 минуты назад

      Кормильца семьи нужно защищать, а то Андрей работать заставит

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      Рейтинг: +1085

      SaveAS 1 час назад

      Самим не смешно, писать кто не доволен пусть сам выйдет! Семёнов тренируется уже больше 20 лет играет в профессиональном клубе где получает огромные деньги, как и огромные деньги за выступление за сборную! И за 20 лет усердных тренировок путаться в мячики, ну это позор! Это не только Семёнова косается ну и остальных 70% игроков сборной! Могут только не заслуженные миллионы получать, а играть не научилась! Но главные вопросы к тренеру, кого он выпускает и кого берет в сборную

      1
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      Рейтинг: +5675

      Томик 1 час назад

      Прекратите оправдывать косяки тем, что кто-то не умеет играть в футбол. Ракеты в космос тоже тяжело запускать. И в шахте работать. И мосты в тайге строить. И в Тикси служить. Надо же - мальчика обидели. Андрей, в руки себя возьми и прекращай допускать детские ошибки. Мы ещё собираемся как минимум два матча посмотреть нашей сборной, а лучше больше. А если генеральный директор "Ахмата" может посодействовать кому-то выйти на поле и сыграть - пусть поможет. Я думаю желающих найдется много. Даже если с говном потом смешают. А Семёнову такую возможность предоставили. Ладно, хрен с ним - подкосились ноги от вида Лукаку. Но в матчах с Данией и Финляндией надо играть в футбол. И сконцентрироваться только на этом.

      2
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      Рейтинг: +367

      Drapik 1 час назад

      Семенов мог бы извиниться за ляп - нормальные болельщики бы поняли.

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