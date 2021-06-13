«Кто поливает негативом, пусть сам выйдет и попробует поиграть». В «Ахмате» поддержали Семенова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поддержал защитника сборной России Андрея Семенова после матча с Бельгией (0:3) на Евро-2020.

«Мы, конечно, вчера желали для себя большего. Так получилось. Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семенов. Никто не застрахован от ошибок. Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей – большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию.

У каждой команды бывают ошибки, но на этом не стоит заострять внимание. Не надо искать крайних и посыпать голову пеплом. В поражении виновата вся команда, а не один Андрей Семенов. Тренерский штаб сделает выводы, и мы будем двигаться дальше. Надо просто забыть эту историю», – сказал Айдамиров.

Семенов ошибся в моменте с первым голом.

После отскока от игрока гол забил бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

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