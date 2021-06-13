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    Жена Семенова – после его ошибки в игре с Бельгией: «Критики, вы захлебнетесь в собственном дерьме. Я горжусь мужем, он находится на своем месте»

    Супруга защитника сборной России Андрея Семенова Ольга ответила в инстаграме критикам мужа. Он ошибся в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

    «Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме.

    Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.

    Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтоб становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери, как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям и стойкости, несмотря ни на что, самосовершенствуется и находится на своем месте. Он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат.

    Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд.

    Когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно… В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так?

    Проще быть диванным критиком и не поднимая зада с дивана извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться).

    Не будьте стадом, будьте личностью, со своим мнением и видением. Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы», – написала Ольга Семенова.

    • Семенов впервые сыграл в финальной части Евро/ЧМ.
    • Он вызывается в сборную с 2014 года.
    • Россия идет в группе Евро-2020 последней.

    Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

    Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

    Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:49
    Комментарии34
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      Рейтинг: +8694

      Вомбат 15 минут назад

      Правильно говррят: не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Но вот говорить о том, что он умеет плохо не только можно, но и нужно. Перед чемпионатом почти все писали, что Семенов обязательно привезет. И что Черчесов его тем не менее поставит против Бельгии. Тот его и поставил. А он и привез. И про Шунина писали. И тот тоже привез. Теперь надо надавить на Ч., чтобы не повторил этих ошибок с финнами. Финны слабее бельгийцев, но они будут играть с нами на 100%, тогда как те играли на 30%. Поэтому с финнами оба черчесовских любимца опять привезут. В воротах должен стоять сильнейший вратарь -- Дюпин. В центре обороны должны играть Джикия и Дивеев. И никаких схем с тремя ЦЗ пока не поправился Кудряшов. Эту мысль надо буквально вколотить в тупые головы начальства.

      1
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      Рейтинг: +5835

      Cleaner 18 минут назад

      Ду..

      0
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      Рейтинг: +66

      Yumаleks 18 минут назад

      Она за бабки рубится, ссыкотно стало что после такой игры семья без средств останется, совершенно зря, это не самое худшее бревно России.
      И ей мужем можно гордится, шикарный выдал пас на Лукаку.

      1
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      Рейтинг: +399

      Лфшт 28 минут назад

      Я конечно понимаю жена должны поддерживать мужа в любом ситуации, но критика для нормального человека, это инструмент для анализа своих ошибок. Семенову в этой ситуации нужно просто извиниться и делом доказывать что "он на своем месте". Пока не видно, что он на своем.

      2
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      Рейтинг: +3277

      Semenycch 29 минут назад

      Уважаю эту женщину, именно так и должна защищать своего мужа жена. И вместе с тем, Семенов не должен играть за сборную, общий уровень его игры не соответствует требованиям к сборной.

      0
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      Рейтинг: +22958

      silver29 39 минут назад

      Офигительно когда у игроков есть жены разбирающиеся не только в шмотках, но и в игре. Только Оля расскажи этому футбольному дарованию на домашней установке к игре, что ноги колесом это для постели, а на поле надо смотреть за игровой ситуацией и не трогать мяч когда не надо.

      3
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      Рейтинг: +1821

      morgan59 43 минуты назад

      Так бы сразу и написала:" Да это из за его ошибки пропустили гол, но я гожусь, тем что эту ошибку допустил мой муж. Его шибки- моя гордость. Меня распирает ог гордости за крупное поражение, у моего мужа хорошая зарплата и маленькая ошибка , не повод для критики. Вы просто завидуете что у вас нищебродов низкие зарплаты". И мы сразу в помним слова Аршавина :Ваши надежды- ваши заботы". Мы будем тихо молчать в тряпочку.

      1
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      Рейтинг: +1108

      Atom2020 54 минуты назад

      Еще одна придурошная женушка вылезла со своей моралью. Сначала понаоткрывают своих соц. сетей, типа смотрите какая я великолепная. А когда их бездари мужья обсираются в очередной раз на поле (причем за миллионы государственных рублей) почему-то вдруг внезапно получают критику в личку. И конечно сразу же включают обиженку: вы - все г*вно, мой муж - трудяга, истоптал 500 пар бутц, я горжусь своим бревном. Ну так вылезла в публичное поле, сиди и обтекай тогда за своего мужа. А с него у болельщиков спрос закономерный: надел майку сборной, получил до хрена денег за пинание мяча будь добр показывай результат. И не результат типа "я старался", а результат по игре и на табло.

      1
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      Рейтинг: +80

      Solist345345 58 минут назад

      Пора признать, это уровень нашего футбола. У нас на поле 11 Семеновых, плюс минус. Чё шуметь то?

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      Рейтинг: +19745

      slavutiq70 59 минут назад

      Особо и не кто и не поливал вашего муженька грязью просто ему не место в сборной как впрочем и тебе на страницах спортивной прессы , шла бы лучше борщ готовить если конечно умеешь,,,,

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