Жена Семенова – после его ошибки в игре с Бельгией: «Критики, вы захлебнетесь в собственном дерьме. Я горжусь мужем, он находится на своем месте»

Супруга защитника сборной России Андрея Семенова Ольга ответила в инстаграме критикам мужа. Он ошибся в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме.

Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.

Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтоб становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери, как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям и стойкости, несмотря ни на что, самосовершенствуется и находится на своем месте. Он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат.

Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд.

Когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно… В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так?

Проще быть диванным критиком и не поднимая зада с дивана извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться).

Не будьте стадом, будьте личностью, со своим мнением и видением. Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы», – написала Ольга Семенова.

Семенов впервые сыграл в финальной части Евро/ЧМ.

Он вызывается в сборную с 2014 года.

Россия идет в группе Евро-2020 последней.

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