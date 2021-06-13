Жена Семенова – после его ошибки в игре с Бельгией: «Критики, вы захлебнетесь в собственном дерьме. Я горжусь мужем, он находится на своем месте»

Правильно говррят: не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Но вот говорить о том, что он умеет плохо не только можно, но и нужно. Перед чемпионатом почти все писали, что Семенов обязательно привезет. И что Черчесов его тем не менее поставит против Бельгии. Тот его и поставил. А он и привез. И про Шунина писали. И тот тоже привез. Теперь надо надавить на Ч., чтобы не повторил этих ошибок с финнами. Финны слабее бельгийцев, но они будут играть с нами на 100%, тогда как те играли на 30%. Поэтому с финнами оба черчесовских любимца опять привезут. В воротах должен стоять сильнейший вратарь -- Дюпин. В центре обороны должны играть Джикия и Дивеев. И никаких схем с тремя ЦЗ пока не поправился Кудряшов. Эту мысль надо буквально вколотить в тупые головы начальства.
Супруга защитника сборной России Андрея Семенова Ольга ответила в инстаграме критикам мужа. Он ошибся в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).
«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме.
Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.
Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтоб становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери, как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям и стойкости, несмотря ни на что, самосовершенствуется и находится на своем месте. Он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат.
Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд.
Когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно… В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так?
Проще быть диванным критиком и не поднимая зада с дивана извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться).
Не будьте стадом, будьте личностью, со своим мнением и видением. Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы», – написала Ольга Семенова.
- Семенов впервые сыграл в финальной части Евро/ЧМ.
- Он вызывается в сборную с 2014 года.
- Россия идет в группе Евро-2020 последней.
Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»
Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»
Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»