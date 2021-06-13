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  • Жена Семенова – после его ошибки в игре с Бельгией: «Критики, вы захлебнетесь в собственном дерьме. Я горжусь мужем, он находится на своем месте»

Жена Семенова – после его ошибки в игре с Бельгией: «Критики, вы захлебнетесь в собственном дерьме. Я горжусь мужем, он находится на своем месте»

13 июня 2021, 08:49
58

Супруга защитника сборной России Андрея Семенова Ольга ответила в инстаграме критикам мужа. Он ошибся в матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме.

Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.

Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтоб становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери, как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям и стойкости, несмотря ни на что, самосовершенствуется и находится на своем месте. Он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат.

Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд.

Когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно… В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так?

Проще быть диванным критиком и не поднимая зада с дивана извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться).

Не будьте стадом, будьте личностью, со своим мнением и видением. Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы», – написала Ольга Семенова.

  • Семенов впервые сыграл в финальной части Евро/ЧМ.
  • Он вызывается в сборную с 2014 года.
  • Россия идет в группе Евро-2020 последней.

Федун: «В матче с Бельгией все решили ошибки Шунина и Семенова. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии»

Черчесов – о поражении от Бельгии: «Обидно. Какие-то вещи надо менять. Критика в наш адрес справедлива»

Баринов – после разгрома от Бельгии: «Приносим извинения. Понимаем, что польется критика, но она делает нас сильнее»

Источник: Sport24
Россия Ахмат Семенов Андрей
Комментарии (58)
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серега кашин
1623563649
правильно взять игрока из середняка- аутсайдера в сборную это огромная ошибка тренера и это точно не его место
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yorgenbarenz
1623563830
В тебе самой злости больше,чем в непохмелившемся хулигане.И дурочку про стёртые в кровь ноги нам не надо-знаем,что это практически не бывает,дураков нет сбивать ноги бутсами не по размеру.
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Garrincha58
1623565408
кто гадости ей пишет это дураки, но то что он не тянет на игрока сборной это очевидно как дважды два
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maior-60
1623565816
Абсолютно лживые слова. Семенова близко к сборной подпускать нельзя. Вспоминаю кубковую игру Ахмата с Крыльями, еще тогда подумал: какой от него толк в сборной будет, если даже на том уровне не тянет. Чабан упрямый, даже понимая, что не прав, от своего не отступится.
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B.G.
1623566720
Во всем виноват упрямый баран и самодур )
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slavа0508
1623568418
А вот бабам не стоит рот открывать ,,,,научилась бы сначала общению а то просто дурой себя выставила и всё,,,,
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slavа0508
1623568931
Особо и не кто и не поливал вашего муженька грязью просто ему не место в сборной как впрочем и тебе на страницах спортивной прессы , шла бы лучше борщ готовить если конечно умеешь,,,,
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Лфшт
1623570808
Я конечно понимаю жена должны поддерживать мужа в любом ситуации, но критика для нормального человека, это инструмент для анализа своих ошибок. Семенову в этой ситуации нужно просто извиниться и делом доказывать что "он на своем месте". Пока не видно, что он на своем.
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Вомбат
1623571581
Правильно говррят: не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Но вот говорить о том, что он умеет плохо не только можно, но и нужно. Перед чемпионатом почти все писали, что Семенов обязательно привезет. И что Черчесов его тем не менее поставит против Бельгии. Тот его и поставил. А он и привез. И про Шунина писали. И тот тоже привез. Теперь надо надавить на Ч., чтобы не повторил этих ошибок с финнами. Финны слабее бельгийцев, но они будут играть с нами на 100%, тогда как те играли на 30%. Поэтому с финнами оба черчесовских любимца опять привезут. В воротах должен стоять сильнейший вратарь -- Дюпин. В центре обороны должны играть Джикия и Дивеев. И никаких схем с тремя ЦЗ пока не поправился Кудряшов. Эту мысль надо буквально вколотить в тупые головы начальства.
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kosmonaft
1623573471
тётя конечно выдала я понимаю когда гнобят не за дело но вчера твой футболист уровня бог насрал приличную кучу так что критика по делу
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