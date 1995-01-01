Защитник Менье после добивания забил второй гол в ворота сборной России

Шунин!!! "Лучший"!!! Динамо, да как Вы с ним живете-то?!
В эти минуты проходит матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. На десятой минуте счет открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку.
Он забил после подачи с фланга. К Лукаку мяч отскочил от защитника Андрея Семенова.
На 34-й минуте преимущество бельгийцев увеличил Тома Менье.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- Россия проиграла Бельгии все официальные матчи.
- Свой дебютный гол за сборную Лукаку в 2010 году забил именно России.