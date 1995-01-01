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    Защитник Менье после добивания забил второй гол в ворота сборной России

    В эти минуты проходит матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. На десятой минуте счет открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку.

    Он забил после подачи с фланга. К Лукаку мяч отскочил от защитника Андрея Семенова.

    На 34-й минуте преимущество бельгийцев увеличил Тома Менье.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
    • Россия проиграла Бельгии все официальные матчи.
    • Свой дебютный гол за сборную Лукаку в 2010 году забил именно России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии75
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      Рейтинг: +7528

      житель СПб 6 минут назад

      Шунин!!! "Лучший"!!! Динамо, да как Вы с ним живете-то?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4201

      solodealer 8 минут назад

      Под другим сообщением наши "гордые белые россияне" отываются по полной: оказывается ДО ИГРЫ бельгийцы вставали на колено, а мы...ГОРДО ОСТАЛИСЬ СТОЯТЬ!)))
      (как оказалось по игре - остались стоять раком)...

      0
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      Рейтинг: +397

      Riot Zero 13 минут назад

      Талалаев убил фразой: "Когда мы на своём лучшем чемпионате Европы обыграли Голландию, Нидерланды, Грецию". Голландию, Нидерланды КАРЛ....

      3
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      Рейтинг: +4201

      solodealer > Riot Zero 11 минут назад

      !!!)))+++ LOL

      0
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      ...
      Рейтинг: +1757

      фанат джигурды > Riot Zero 6 минут назад

      Даже не знаю, каким словом назвать премию года за сие высказывание))))))


      География года...

      1
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      Рейтинг: +820

      balam 14 минут назад

      мля...что это было?

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      Рейтинг: +8688

      Вомбат 35 минут назад

      Перед началом ЧЕ только ленивый не писал, что так и будет. Что и Семенов и Шунин привезут голы. Что большинство игроков будет ходить пешком. Что Черчесов давно уже живет в вымышленном мире. Что он не сможет даже подготовить коману физически, и игроков наверняка ждут травмы. Ну и что? Мы-то все понимаем, но у руля стоят те, кто назначил Черчесову зарплату вдвое выше зарплаты Мартинеса.

      4
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      Рейтинг: +7528

      житель СПб > Вомбат 9 минут назад

      О том и речь... Денюшки платят - а все остальное им ...

      0
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      Рейтинг: +47760

      portero > Вомбат 3 минуты назад

      наверное откатывает им хорошо, потому и оклад высокий...

      0
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      Рейтинг: +397

      Riot Zero 36 минут назад

      Скажите б.л.я.д.ь. чабану, что так уже 100 лет не играют (постоянные навесы на столба).

      3
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      Рейтинг: +4201

      solodealer > Riot Zero 33 минуты назад

      Да мы скажем, скажем... Вы, только, не олнуйтесь так! А то... видите...как с Эриксенем-то...))+
      Берегите себя!

      2
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      Рейтинг: +397

      Riot Zero > solodealer 26 минут назад

      Спасибо, Вам тоже здоровья.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4201

      solodealer 39 минут назад

      ...Черчесов...как-то "налился"...набух, что ли... Два -три подбородка...Костюм с гултусом... ходит-бродит...руки за спиной, как чинуша , сцепленными держит...Этакий Хрущёв перед выступлением на партсъезде!)))
      Даже в голову не придёт, что он вообще бывший спортсмен- игровик! Ни огонька в глазах, ни эмоции...Сравните, например, с Гвардиолой))) Да они просто АНТИПОДЫ)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1208

      Ловкий Бубен 45 минут назад

      Почему эти клоуны стоят на месте, остановите это позорище, я не могу смотреть, как будто под гипнозом, почему они не играют не бегают, не открываются, не отбирают мяч, а ... я понял берегут силы на третий тайм ? кто поставил этого олуха в защиту , почему один Дзюба играет, уберите это чудо из ворот, второй гол на его совести : нужно было забирать мяч, почему Зобнин просто не бежит за мячом ?????? Его обгоняет бельгиец который начинает бежать с места на три метра дальше ? Это просто саботаж , или это установка Черчесова стоять на месте ????

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7528

      житель СПб 48 минут назад

      Посмотрев 1 тайм у Датчан с Финнами (до травмы, естественно...) - и напрягся очень: там такие скорости! Еще тогда подумал, что нам очень непросто придется! А тут - наши вышли прогуляться по Невскому проспекту! С таким движением играть бессмысленно. Черчесов, АУ!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +4201

      solodealer > житель СПб 38 минут назад

      Черчесов не "Ау", а Черчесов "в Аул!"))+

      2
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      Рейтинг: +8390

      NewLife 49 минут назад

      Похоже чабан использовал игроков для перетаскивания мешков с кормом для форели

      6
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      Рейтинг: +7528

      житель СПб > NewLife 47 минут назад

      Точно! Очень похоже... Играть не могут вообще. Это ненормально...

      1
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      Рейтинг: +4201

      solodealer > NewLife 35 минут назад

      Чушь! Вы абсолютно не правы!
      Наговариваете на Черчесова....
      Всё ровно наоборот: Стасик... САМИ МЕШКИ (с клрмом....) ИСПОЛЬЗУЕТ НА ПОЛЕ В ВИДЕ "ИГРОКОВ"!+

      0
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      Рейтинг: +820

      balam > житель СПб 10 минут назад

      а кто может вырасти в нашем чемпионате?

      0
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