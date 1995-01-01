Защитник Менье после добивания забил второй гол в ворота сборной России

В эти минуты проходит матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. На десятой минуте счет открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку.

Он забил после подачи с фланга. К Лукаку мяч отскочил от защитника Андрея Семенова.

На 34-й минуте преимущество бельгийцев увеличил Тома Менье.