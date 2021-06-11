Ди Мария, Паредес, Агуэро и Месси – в заявке сборной Аргентины на Кубок Америки

Тренерский штаб сборной Аргентины определился с заявкой команды для участия в Кубке Америки.

В состав включены 28 футболистов – четыре вратаря, девять защитников, семь хавбеков и восемь форвардов.

Вратари: Франко Армани, Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо, Агустин Маркесин;

Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Кварта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Герман Пеццелла, Николас Тальяфико, Гонсало Монтель;

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес;

Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.