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    Ди Мария, Паредес, Агуэро и Месси – в заявке сборной Аргентины на Кубок Америки

    Тренерский штаб сборной Аргентины определился с заявкой команды для участия в Кубке Америки.

    В состав включены 28 футболистов – четыре вратаря, девять защитников, семь хавбеков и восемь форвардов.

    Вратари: Франко Армани, Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо, Агустин Маркесин;

    Защитники: Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Лукас Кварта, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Герман Пеццелла, Николас Тальяфико, Гонсало Монтель;

    Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Эсекьель Паласиос, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Николас Гонсалес;

    Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Серхио Агуэро, Анхель Корреа, Хоакин Корреа, Лукас Аларио.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ole

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