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    Караваев – о матче с Бельгией: «Не хочу говорить, кто фаворит, а кто нет»

    Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

    – Что ждете от матча с Бельгией?

    – Не хочу говорить, кто фаворит, а кто нет. Тяжелая игра будет с обеих сторон, наши ребята сконцентрированы и подготовлены. Будет хорошая игра.

    – Что нам сделать, чтобы добиться хорошего результата?

    – Командные действия, надо хорошо быть готовыми. Только командные действия и характер помогут нам добиться результата.

    – Для вас это первое Евро в карьере. Как себя чувствуете перед большим турниром?

    – Конечно, это фантастический турнир, всегда приятно в таком участвовать. Не сказал бы, что испытываю сильное волнение. Готовимся как к любым важным играм. Надеюсь, покажем лучший футбол на турнире.

    • Матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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