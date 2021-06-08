Караваев – о матче с Бельгией: «Не хочу говорить, кто фаворит, а кто нет»

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

– Что ждете от матча с Бельгией?

– Не хочу говорить, кто фаворит, а кто нет. Тяжелая игра будет с обеих сторон, наши ребята сконцентрированы и подготовлены. Будет хорошая игра.

– Что нам сделать, чтобы добиться хорошего результата?

– Командные действия, надо хорошо быть готовыми. Только командные действия и характер помогут нам добиться результата.

– Для вас это первое Евро в карьере. Как себя чувствуете перед большим турниром?

– Конечно, это фантастический турнир, всегда приятно в таком участвовать. Не сказал бы, что испытываю сильное волнение. Готовимся как к любым важным играм. Надеюсь, покажем лучший футбол на турнире.

Матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Начало – в 22:00 мск.

Дзюба – болельщикам сборной России: «Огромное спасибо, что поддерживаете нас. Это очень важно»