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    Дзюба – болельщикам сборной России: «Огромное спасибо, что поддерживаете нас. Это очень важно»

    Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам национальной команды после открытой тренировки сборной на «ВТБ Арене».

    «Ждем вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное за то, что поддерживаете нас. Для нас это очень важно. Спасибо огромное», – сказал Дзюба.

    • Матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 22:00 мск.

    Джикия: «Бельгия – сильный соперник. Но нас вперед будут гнать болельщики»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2595

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      Особо не верим,не особо любим,сильно не надеемся...
      Какие вы,такие и мы..(

      Желаем удачи,после стольких поганых слов в ваш адрес не хочется
      «выплеснуть ребёнка вместе с грязной водой»

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