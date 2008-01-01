Дзюба – болельщикам сборной России: «Огромное спасибо, что поддерживаете нас. Это очень важно»

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам национальной команды после открытой тренировки сборной на «ВТБ Арене».

«Ждем вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное за то, что поддерживаете нас. Для нас это очень важно. Спасибо огромное», – сказал Дзюба.

Матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Начало – в 22:00 мск.

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