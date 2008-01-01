Дзюба – болельщикам сборной России: «Огромное спасибо, что поддерживаете нас. Это очень важно»

Особо не верим,не особо любим,сильно не надеемся...
Какие вы,такие и мы..(
Желаем удачи,после стольких поганых слов в ваш адрес не хочется
«выплеснуть ребёнка вместе с грязной водой»
Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам национальной команды после открытой тренировки сборной на «ВТБ Арене».
«Ждем вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное за то, что поддерживаете нас. Для нас это очень важно. Спасибо огромное», – сказал Дзюба.
- Матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 22:00 мск.
Джикия: «Бельгия – сильный соперник. Но нас вперед будут гнать болельщики»