Джикия: «Бельгия – сильный соперник. Но нас вперед будут гнать болельщики»

Капитан сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 с Бельгией.
– Считаете ли Бельгию фаворитом?
– Бельгия – сильный соперник с игроками классного европейского уровня. Игра будет хорошей. То, что матч пройдет в России, – небольшой плюс для нас, болельщики будут гнать нас вперед.
– Ждете ли дуэли с Лукаку? Считаете ли его одним из лучших форвардов в мире? Как будете его останавливать?
– Безусловно, он один из лучших форвардов в мире. Что по игре – не Джикия будет играть против Лукаку, а сборная России. Поэтому командные действия прежде всего. Как-то так.
- Матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 22:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»