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    Джикия: «Бельгия – сильный соперник. Но нас вперед будут гнать болельщики»

    Капитан сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

    – Считаете ли Бельгию фаворитом?

    – Бельгия – сильный соперник с игроками классного европейского уровня. Игра будет хорошей. То, что матч пройдет в России, – небольшой плюс для нас, болельщики будут гнать нас вперед.

    – Ждете ли дуэли с Лукаку? Считаете ли его одним из лучших форвардов в мире? Как будете его останавливать?

    – Безусловно, он один из лучших форвардов в мире. Что по игре – не Джикия будет играть против Лукаку, а сборная России. Поэтому командные действия прежде всего. Как-то так.

    • Матч Россия – Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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