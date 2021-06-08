Джикия: «Бельгия – сильный соперник. Но нас вперед будут гнать болельщики»

Капитан сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

– Считаете ли Бельгию фаворитом?

– Бельгия – сильный соперник с игроками классного европейского уровня. Игра будет хорошей. То, что матч пройдет в России, – небольшой плюс для нас, болельщики будут гнать нас вперед.

– Ждете ли дуэли с Лукаку? Считаете ли его одним из лучших форвардов в мире? Как будете его останавливать?

– Безусловно, он один из лучших форвардов в мире. Что по игре – не Джикия будет играть против Лукаку, а сборная России. Поэтому командные действия прежде всего. Как-то так.