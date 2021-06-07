ESPN: представители Роналду контактировали с «Реалом», «ПСЖ» и «МЮ»

Будущее нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду определится после завершения Евро-2020.

По информации ESPN, 36-летний футболист пока не принял окончательное решение об уходе из туринского клуба, однако его представители уже прорабатывают возможные варианты трудоустройства игрока.

Люди из окружения португальца контактировали с «Реалом», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».