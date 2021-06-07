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    ESPN: представители Роналду контактировали с «Реалом», «ПСЖ» и «МЮ»

    Будущее нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду определится после завершения Евро-2020.

    По информации ESPN, 36-летний футболист пока не принял окончательное решение об уходе из туринского клуба, однако его представители уже прорабатывают возможные варианты трудоустройства игрока.

    Люди из окружения португальца контактировали с «Реалом», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    • Рыночная стоимость Роналду – 45 миллионов евро.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
    • В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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    Источник: ESPN

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    07.06.2021 23:58
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