ESPN: представители Роналду контактировали с «Реалом», «ПСЖ» и «МЮ»

Будущее нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду определится после завершения Евро-2020.
По информации ESPN, 36-летний футболист пока не принял окончательное решение об уходе из туринского клуба, однако его представители уже прорабатывают возможные варианты трудоустройства игрока.
Люди из окружения португальца контактировали с «Реалом», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
- Рыночная стоимость Роналду – 45 миллионов евро.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
- В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
Источник: ESPN