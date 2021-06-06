Аршавин – о своей фразе на Евро-2012 про ожидания и проблемы: «Это были чистая провокация и быдляческое поведение от болельщика»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин попробовал дать объяснение своей фразе про ожидания и проблемы, сказанной после вылета с Евро-2012. Ее Аршавин произнес в беседе с болельщиком, который был на тот момент депутатом.

«Понятно, что у болельщиков бывают претензии, но просто с таким апломбом, и как это все было преподнесено с их стороны… Ну это чистая провокация, и, на мой взгляд, быдляческое поведение и подмена понятий. Типа, я такой супердепутат, вступаюсь за народ. По большему счeту, это смешно.

Сказано было как будто всему народу? Может быть. Я думаю, люди искали виновника. Но не торжества, а поражения. И люди после 2008 года хотели опять триумф. Но, может быть, по именам это была примерно та же команда, но по игре уже не та», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».