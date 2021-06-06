Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин – о своей фразе на Евро-2012 про ожидания и проблемы: «Это были чистая провокация и быдляческое поведение от болельщика»

Аршавин – о своей фразе на Евро-2012 про ожидания и проблемы: «Это были чистая провокация и быдляческое поведение от болельщика»

6 июня 2021, 01:22
25

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин попробовал дать объяснение своей фразе про ожидания и проблемы, сказанной после вылета с Евро-2012. Ее Аршавин произнес в беседе с болельщиком, который был на тот момент депутатом.

«Понятно, что у болельщиков бывают претензии, но просто с таким апломбом, и как это все было преподнесено с их стороны… Ну это чистая провокация, и, на мой взгляд, быдляческое поведение и подмена понятий. Типа, я такой супердепутат, вступаюсь за народ. По большему счeту, это смешно.

Сказано было как будто всему народу? Может быть. Я думаю, люди искали виновника. Но не торжества, а поражения. И люди после 2008 года хотели опять триумф. Но, может быть, по именам это была примерно та же команда, но по игре уже не та», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

  • На Евро-2012 Аршавин провел все 3 матча, сделал 3 голевых паса.
  • Сборная России тогда вылетела из группы, несмотря на разгром чехов в 1-м туре (4:1).
  • Главным тренером россиян на том турнире был Дик Адвокат.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Аршавин Андрей
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1622949097
Гундявый всех винит но только не себя! Дети без воспитания и помощи отца живут! Тоже кто то виноват?
Ответить
Урия Гип 2
1622955536
Как всегда, грязные свиньи нападают на Аршавина.
Ответить
Иван Петров 1986
1622957024
Еще один питерский г..н на всех жалуется. Посмотри на себя - придурок.
Ответить
Niko
1622958534
Показатель малого ума что ты повелся на эту провокацию и вёл себя как последняя свинья. Там было видно с каким видом тычок говорил. Ну что ж такое бывает. Футболист хороший, а человек г
Ответить
Январь 59
1622959475
Самым большим быдлячеством был праздник сборной после первой победы. Сборную два дня снимали на видео в баре и выкладывали в сети ролики с куражем сборной. Вы и в Словении всю ночь пропьянствовали и потом как тараканы после дихлофоса бегали по полю ничего не понимая. Вас всех (кого засекли в баре ночью ) еще тогда в словении нужно было дисквалифицировать пожизненно. Пользы было больше , чем вы принесли горести поражений от своего куража в ночных барах. Быдлячество и свинство было только с вашей стороны- мяченоги- миллионеры. И не надо сворачивать с пьяной головы на честь перед болельщиками. Чем пороть чушь лучше бы воспитанием детей занимался, Папаша не доделанный.
Ответить
mutabor0992
1622960373
Дрюня,ты маленький,высокомерный членосос!И проблема только в этом.
Ответить
Из Твери Леха
1622962159
Прав Аршавин, депутат явно не большого ума был, вырвался во власть небось из лихих 90-ых, а пальцы гнуть не перестал, да и вдобавок не удивлюсь, если спартач. Тогда сборная состояла из игроков Зенита и ЦСКА и свинотных старались не брать в команду.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1622968664
Как был пид...м так и остался! Обычно нормальные люди с возврастом умнеют а этот тупеет! Осталось ещё в единую россию записаться и в депутаты!
Ответить
Plyash
1623013148
Что теперь-то врать своим ребятам,эту фразу вся футбольная страна слышала. Другое дело,стыдно ли нашим футболёрам за свою игру перед детьми своими,дедами,отцами,соседями? Вот хороший футболист Соболев Саша,да? Ну кто его тянул за язык сказать,что с Бельгией наши сыграют на 200%,зачем? После пенальти переклинило? Из той же оперы про Аршавина, язык мой - враг мой.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
1
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
23
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
23
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
14
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+