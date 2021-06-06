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    Аршавин – о своей фразе на Евро-2012 про ожидания и проблемы: «Это были чистая провокация и быдляческое поведение от болельщика»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин попробовал дать объяснение своей фразе про ожидания и проблемы, сказанной после вылета с Евро-2012. Ее Аршавин произнес в беседе с болельщиком, который был на тот момент депутатом.

    «Понятно, что у болельщиков бывают претензии, но просто с таким апломбом, и как это все было преподнесено с их стороны… Ну это чистая провокация, и, на мой взгляд, быдляческое поведение и подмена понятий. Типа, я такой супердепутат, вступаюсь за народ. По большему счeту, это смешно.

    Сказано было как будто всему народу? Может быть. Я думаю, люди искали виновника. Но не торжества, а поражения. И люди после 2008 года хотели опять триумф. Но, может быть, по именам это была примерно та же команда, но по игре уже не та», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    • На Евро-2012 Аршавин провел все 3 матча, сделал 3 голевых паса.
    • Сборная России тогда вылетела из группы, несмотря на разгром чехов в 1-м туре (4:1).
    • Главным тренером россиян на том турнире был Дик Адвокат.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2021 01:22
    Комментарии41
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      Рейтинг: +5881

      playsh 18 часов назад

      Что теперь-то врать своим ребятам,эту фразу вся футбольная страна слышала.
      Другое дело,стыдно ли нашим футболёрам за свою игру перед детьми своими,дедами,отцами,соседями?
      Вот хороший футболист Соболев Саша,да? Ну кто его тянул за язык сказать,что с Бельгией наши сыграют на 200%,зачем? После пенальти переклинило?
      Из той же оперы про Аршавина, язык мой - враг мой.

      0
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner 6 июня, 12:35

      Каким БЫДЛОЙ Андрюша был в 2012 году, таким и остался. Чипсоед блин...(

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2524

      minaev23 6 июня, 11:37

      Как был пид...м так и остался! Обычно нормальные люди с возврастом умнеют а этот тупеет! Осталось ещё в единую россию записаться и в депутаты!

      4
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      Рейтинг: +24319

      пьяныйхоровод > minaev23 6 июня, 12:06

      Ты уступишь ему своё место в партии .

      2
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      Рейтинг: +5745

      Cleaner > minaev23 6 июня, 12:36

      Из Зенита попрут, так сразу и в депутаты подастся...

      1
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      Рейтинг: +2524

      minaev23 > пьяныйхоровод 6 июня, 15:36

      нееее я с петухами пу...нскими не дружу в отличии от тебя лизоблюда

      1
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      Рейтинг: +24319

      пьяныйхоровод > minaev23 6 июня, 15:41

      В каком отличии ? Ты отличать могёшь , защеканецъ политизированный ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2524

      minaev23 > пьяныйхоровод 6 июня, 15:44

      Проспись дурачёк ! С русским у тебя плохо ! Хотя я сомневаюсь что русский , гастер однозначно

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      Рейтинг: +24319

      пьяныйхоровод > minaev23 23 часа назад

      Проснись , ты обосрался , Inostranetz **** .

      0
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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 июня, 11:33

      Прошло уже почти 10 лет , ну сколько можно ?!
      100% Прав Аршавин, наши ожидания- это наши проблемы.
      Ещё раз с этим в хоккее столкнулись.
      Заранее СМИ чуть ли не золотом наградили , а на выходе пшик.
      Они играют как имеют , а уж что вы нафантазировали - ваши проблемы !

      4
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    • ...
      Рейтинг: -416

      Спартач80 6 июня, 10:34

      В депутаты что ль собрался,началась работа по обелению?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3733

      Из Твери Леха 6 июня, 09:49

      Прав Аршавин, депутат явно не большого ума был, вырвался во власть небось из лихих 90-ых, а пальцы гнуть не перестал, да и вдобавок не удивлюсь, если спартач. Тогда сборная состояла из игроков Зенита и ЦСКА и свинотных старались не брать в команду.

      3
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      ...
      Рейтинг: +10687

      ilichkadr > Из Твери Леха 6 июня, 10:35

      В порядке справки: бывший депутат ГосДумы, а ныне сенатор от Владимирской области Антон Беляков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3733

      Из Твери Леха > ilichkadr 6 июня, 10:47

      Биография у него неплохая, значит не бандит.

      0
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      Рейтинг: -416

      Спартач80 > Из Твери Леха 6 июня, 11:07

      Шо Алёша,опять не по делу пук твой был,теперь заднюю сдаёшь?=)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3733

      Из Твери Леха > Спартач80 6 июня, 11:35

      А где я заднюю даю, Аршавин все равно прав.

      2
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      ...
      Рейтинг: -150

      Землякруглая > Спартач80 6 июня, 11:57

      Он только в зад свой умеет давать. Гыгы

      2
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      Рейтинг: +3692

      mutabor0992 6 июня, 09:19

      Дрюня,ты маленький,высокомерный членосос!И проблема только в этом.

      3
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      ...
      Рейтинг: +24319

      пьяныйхоровод > mutabor0992 6 июня, 12:04

      Надо полагать - ты большой высокомерный членосос .

      2
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      ...
      Рейтинг: +3692

      mutabor0992 > пьяныйхоровод 6 июня, 16:36

      Лучше бы твоя мама сделала аборт.Как и дрюнина.Общество было бы лучше.Ты случаем на одно колено не становишься?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24319

      пьяныйхоровод > mutabor0992 23 часа назад

      Лучше бы тебя из клетки не выпускали . Какой кретин тебя в человеки записал ? Твоё место mudabor , в не очень просторном вольере . Там ты и будешь на колено вставать , дабы понюхать под хвостом у своих друзей .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1584

      Январь 59 6 июня, 09:04

      Самым большим быдлячеством был праздник сборной после первой победы. Сборную два дня снимали на видео в баре и выкладывали в сети ролики с куражем сборной. Вы и в Словении всю ночь пропьянствовали и потом как тараканы после дихлофоса бегали по полю ничего не понимая. Вас всех (кого засекли в баре ночью ) еще тогда в словении нужно было дисквалифицировать пожизненно. Пользы было больше , чем вы принесли горести поражений от своего куража в ночных барах. Быдлячество и свинство было только с вашей стороны- мяченоги- миллионеры. И не надо сворачивать с пьяной головы на честь перед болельщиками. Чем пороть чушь лучше бы воспитанием детей занимался, Папаша не доделанный.

      4
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      Рейтинг: +1575

      Niko 6 июня, 08:48

      Показатель малого ума что ты повелся на эту провокацию и вёл себя как последняя свинья. Там было видно с каким видом тычок говорил. Ну что ж такое бывает. Футболист хороший, а человек г

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2303

      Иван Петров 1986 6 июня, 08:23

      Еще один питерский г..н на всех жалуется. Посмотри на себя - придурок.

      4
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      ...
      Рейтинг: +8647

      Вомбат > Иван Петров 1986 6 июня, 09:22

      А самому на себя в зеркало посмотреть слабо?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2303

      Иван Петров 1986 > Вомбат 6 июня, 10:46

      Что, задели слова о придурке. Так он и в самом деле придурок, и что совсем плохо очень гавнистый человечишко.

      0
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      ...
      Рейтинг: +24319

      пьяныйхоровод > Иван Петров 1986 6 июня, 12:05

      А тебе стрёмно в зеркало глянуть ?

      1
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      Рейтинг: +2303

      Иван Петров 1986 > пьяныйхоровод 6 июня, 14:26

      А тебя кто спрашивал?

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      Рейтинг: +24319

      пьяныйхоровод > Иван Петров 1986 6 июня, 14:58

      Кто меня спрашивал , тебя не должно е..ть , сынок .

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