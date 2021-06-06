Аршавин – о своей фразе на Евро-2012 про ожидания и проблемы: «Это были чистая провокация и быдляческое поведение от болельщика»

Что теперь-то врать своим ребятам,эту фразу вся футбольная страна слышала.
Другое дело,стыдно ли нашим футболёрам за свою игру перед детьми своими,дедами,отцами,соседями?
Вот хороший футболист Соболев Саша,да? Ну кто его тянул за язык сказать,что с Бельгией наши сыграют на 200%,зачем? После пенальти переклинило?
Из той же оперы про Аршавина, язык мой - враг мой.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин попробовал дать объяснение своей фразе про ожидания и проблемы, сказанной после вылета с Евро-2012. Ее Аршавин произнес в беседе с болельщиком, который был на тот момент депутатом.
«Понятно, что у болельщиков бывают претензии, но просто с таким апломбом, и как это все было преподнесено с их стороны… Ну это чистая провокация, и, на мой взгляд, быдляческое поведение и подмена понятий. Типа, я такой супердепутат, вступаюсь за народ. По большему счeту, это смешно.
Сказано было как будто всему народу? Может быть. Я думаю, люди искали виновника. Но не торжества, а поражения. И люди после 2008 года хотели опять триумф. Но, может быть, по именам это была примерно та же команда, но по игре уже не та», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- На Евро-2012 Аршавин провел все 3 матча, сделал 3 голевых паса.
- Сборная России тогда вылетела из группы, несмотря на разгром чехов в 1-м туре (4:1).
- Главным тренером россиян на том турнире был Дик Адвокат.