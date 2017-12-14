Отбор ЧМ-2022. Бразилия победила Эквадор, у Неймара гол и ассист

В матче пятого тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022 сборная Бразилии дома выиграла у Эквадора со счетом 2:0.

Победу бразильцам принесли голы Ришарлисона и Неймара. Команда набрала максимально возможные 15 очков и лидирует в турнирной таблице квалификации.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 5-й тур

Бразилия – Эквадор – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 65; 2:0 – Неймар (с пенальти), 90+4.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022