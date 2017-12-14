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    Отбор ЧМ-2022. Бразилия победила Эквадор, у Неймара гол и ассист

    В матче пятого тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022 сборная Бразилии дома выиграла у Эквадора со счетом 2:0.

    Победу бразильцам принесли голы Ришарлисона и Неймара. Команда набрала максимально возможные 15 очков и лидирует в турнирной таблице квалификации.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 5-й тур

    Бразилия – Эквадор – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ришарлисон, 65; 2:0 – Неймар (с пенальти), 90+4.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12211

      Cules2013 29 минут назад

      А чего это у нас отбор к ЧМ в Бразилии можно играть, а матчи Копы - нельзя? Сразу бойкот. Что они там мутят опять в своей Южной Америке?

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