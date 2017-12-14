Отбор ЧМ-2022. Бразилия победила Эквадор, у Неймара гол и ассист

А чего это у нас отбор к ЧМ в Бразилии можно играть, а матчи Копы - нельзя? Сразу бойкот. Что они там мутят опять в своей Южной Америке?
В матче пятого тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022 сборная Бразилии дома выиграла у Эквадора со счетом 2:0.
Победу бразильцам принесли голы Ришарлисона и Неймара. Команда набрала максимально возможные 15 очков и лидирует в турнирной таблице квалификации.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 5-й тур
Бразилия – Эквадор – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ришарлисон, 65; 2:0 – Неймар (с пенальти), 90+4.