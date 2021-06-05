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Материалы

Бразилия - Эквадор

05.06.2021, Суббота, 03:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур Бразилия - Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
15 тур
1 сентября, пятница 03:45 Бразилия 2:0 Эквадор
7 тур
2 сентября, пятница 00:00 Эквадор 0:3 Бразилия
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 1 тур
5 июня, воскресенье 05:00 Бразилия 0:0 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2014

10 сентября, среда 05:00 Бразилия 1:0 Эквадор
Кубок Америки 2011, группа B
3 тур
14 июля, четверг 04:45 Бразилия 4:2 Эквадор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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