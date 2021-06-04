Игроки четырех клубов попали в символическую сборную сезона АПЛ от профсоюза футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов Англии собрала символическую сборную последнего сезона АПЛ. В ней оказались представители четырех клубов.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все – «Манчестер Сити»).
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»).
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Источник: твиттер PFA