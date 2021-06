Игроки четырех клубов попали в символическую сборную сезона АПЛ от профсоюза футболистов

Ассоциация профессиональных футболистов Англии собрала символическую сборную последнего сезона АПЛ. В ней оказались представители четырех клубов.

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Джон Стоунз, Рубен Диаш (все – «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»).

The PFA Premier League Team of the Year is… @EdersonMoraes93 @LukeShaw23Joao CanceloJohn Stones@rubendias @DeBruyneKev @B_Fernandes8 @IlkayGuendogan @HKane @MoSalahLet’s hear it for the winners! @ManUtd @SpursOfficial @ManCity @LFC pic.twitter.com/R1mlc6OANT