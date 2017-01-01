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    Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство

    Левый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес стал гражданином России.

    «После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин.

    Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», – написал футболист в инстаграме на трех языках, в том числе на русском.

    • Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года.
    • Он провел 21 матч за сборную Эквадора, то есть за российскую национальную команду играть не сможет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Кристиана Рамиреса

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +932

      Хейтер Аларм 3 минуты назад

      ух какая везуха у бычков! теперь можно больше легионеров покупать! а усатый теперь может еще одного Neгритоса в сборную вызвать ))

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