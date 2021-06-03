Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство

Левый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес стал гражданином России.

«После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин.

Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», – написал футболист в инстаграме на трех языках, в том числе на русском.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года.

Он провел 21 матч за сборную Эквадора, то есть за российскую национальную команду играть не сможет.