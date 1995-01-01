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    Черчесов объяснил, почему исключил из заявки Лунева, Евгеньева и Самошникова

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение не включать в итоговую заявку команды на Евро-2020 Андрея Лунева, Романа Евгеньева и Илью Самошникова.

    «Вопрос по Луневу? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера – Юрий Дюпин и Антон Шунин – провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.

    Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», – сказал Черчесов.

    • Старт Евро – 11 июня.
    • Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

    Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1257

      кто там 53 минуты назад

      *а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной.* по сумме в карман стасика ещё не договорились?

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