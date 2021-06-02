Черчесов объяснил, почему исключил из заявки Лунева, Евгеньева и Самошникова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение не включать в итоговую заявку команды на Евро-2020 Андрея Лунева, Романа Евгеньева и Илью Самошникова.

«Вопрос по Луневу? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера – Юрий Дюпин и Антон Шунин – провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.

Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», – сказал Черчесов.

Старт Евро – 11 июня.

Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

Объявлена итоговая заявка сборной России на Евро-2020