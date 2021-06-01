Сборная России нанесла один удар в створ ворот Польши. Худший результат за семь месяцев

Стопроцентная реализация..
Кукудесники мяча.
Сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеском матче.
Команда Станислава Черчесова нанесла только один удар в створ ворот соперника. Это худший показатель для сборной с октября 2020 года. Тогда россияне сыграли вничью с Венгрией в Лиге наций (0:0) и тоже нанесли один удар в створ.
- Сборная России сыграет на Евро-2020.
- Соперники на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.
1 – Россия нанесла лишь один удар в створ в матче с Польшей – худший результат с октября 2020-го в Лиге Наций против Венгрии (также 1). Тускло.#НашиПарни | #ПольшаРоссия | 1:1 pic.twitter.com/XrrP3gqPKL— OptaIvan (@OptaIvan) June 1, 2021