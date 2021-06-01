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    Сборная России нанесла один удар в створ ворот Польши. Худший результат за семь месяцев

    Сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеском матче.

    Команда Станислава Черчесова нанесла только один удар в створ ворот соперника. Это худший показатель для сборной с октября 2020 года. Тогда россияне сыграли вничью с Венгрией в Лиге наций (0:0) и тоже нанесли один удар в створ.

    • Сборная России сыграет на Евро-2020.
    • Соперники на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2483

      Алехсбургер. 8 минут назад

      Стопроцентная реализация..
      Кукудесники мяча.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1057

      Радио1000шумеров 28 минут назад

      То ли еще будет, скоро в статистике сборной России будут фигурировать цЫфры минус 1 удар в створ, минус 2, ну а со сборной Бельгии может и минус 5 быть. Черчесов он такой, кудесник шашлыка и футбола...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28113

      oyabun 1 час назад

      Почитал комменты о матче и понял что не зря решил не смотреть. ))

      2
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      Рейтинг: +136

      R_a_i_n 1 час назад

      Зато Стасик 3 одинаковых форварда взял. Думаю его надо проверить на старческий маразм.

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