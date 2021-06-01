Сборная России нанесла один удар в створ ворот Польши. Худший результат за семь месяцев

Сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеском матче.

Команда Станислава Черчесова нанесла только один удар в створ ворот соперника. Это худший показатель для сборной с октября 2020 года. Тогда россияне сыграли вничью с Венгрией в Лиге наций (0:0) и тоже нанесли один удар в створ.

Сборная России сыграет на Евро-2020.

Соперники на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.