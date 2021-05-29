⚡ Лига чемпионов. «Челси» в финале победил «Манчестер Сити»

«Челси» второй раз в истории взял Лигу чемпионов (оба раза – с тренерами-легионерами). В финале обыгран «Манчестер Сити». Манчестерцы последний раз побеждали в еврокубке в 1970 году.

Бернарду Силва прервал серию из 26 матчей без поражений в Лиге чемпионов (самая длинная серия в истории турнира среди футболистов).

Фил Фоден прервал 21-матчевую серию без поражений в Лиге чемпионов.

Серхио Агуэро провел последний матч за «Манчестер Сити». За десять лет в клубе он не взял ни одного еврокубка.

Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау».

Лига чемпионов. Финал

Манчестер Сити – Челси – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Хаверц, 42.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Уокер, Диаш, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Жезус, 60), Силва (Фернандиньо, 64), Марез, Фоден, Стерлинг (Агуэро, 77).

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва (Кристенсен, 39), Чилвел, Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хаверц, Вернер (Пулишич, 66).

Предупреждения: Гюндоган, 35; Жезус, 88 – Рюдигер, 57.

Результаты Лиги чемпионов