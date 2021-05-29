Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Лига чемпионов. «Челси» в финале победил «Манчестер Сити»

⚡ Лига чемпионов. «Челси» в финале победил «Манчестер Сити»

29 мая 2021, 23:57
64

«Челси» второй раз в истории взял Лигу чемпионов (оба раза – с тренерами-легионерами). В финале обыгран «Манчестер Сити». Манчестерцы последний раз побеждали в еврокубке в 1970 году.

Бернарду Силва прервал серию из 26 матчей без поражений в Лиге чемпионов (самая длинная серия в истории турнира среди футболистов).

Фил Фоден прервал 21-матчевую серию без поражений в Лиге чемпионов.

Серхио Агуэро провел последний матч за «Манчестер Сити». За десять лет в клубе он не взял ни одного еврокубка.

Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау».

Лига чемпионов. Финал

Манчестер Сити – Челси – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Хаверц, 42.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Уокер, Диаш, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Жезус, 60), Силва (Фернандиньо, 64), Марез, Фоден, Стерлинг (Агуэро, 77).

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва (Кристенсен, 39), Чилвел, Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хаверц, Вернер (Пулишич, 66).

Предупреждения: Гюндоган, 35; Жезус, 88 – Рюдигер, 57.

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Челси
Комментарии (64)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1622321928
Челси с победой !!! Сам финал не очень понравился для меня один из худших что я смотрел,,,,
Ответить
bolel58
1622322008
Всё по делу, Челси был просто лучше. С победой Лондон!
Ответить
Skull_Boy
1622322029
Видно сразу что Челси с Тухелем именно готовились к матчу и не понятно чем занимался понторез с командой и если бы не Вернер, то был бы разгром еще в первом тайме, а интересно другое начинать матч без напа и менять людей, которые хоть как то двигали мяч вперед и давать играть 90 минут е_6лану Марезу, и отдайте Золотой мяч Канте
Ответить
Cules2013
1622322107
У Сити команда на лярд долларов по стоимости, а в атаке забивать некому, в защите - проходной двор. Ушёл с поля де Брюйне и всё, игра закончилась.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1622323147
Поздравления Челси! Игра у команды поставлена превосходно.
Ответить
Toomans
1622323267
Болел за Челси и персонально за Тухеля. Мне даже показалось, что я давно так не болел за иностранный клуб..))Разве, что за Ливер Клоппа)Прекрасный тренер, прекрасный состав. Думаю, все оценили работу Джеймса - я открыл для себя еще одного крутого игрока) Хаверц забил победный мяч, талантливый немец, в отличие от Вернера (к сожалению) стоит вложенных средств. Не за забитый мяч. А за свои качественные действия на поле - думаю, многие оценят его умение отдать пас, войти в борьбу, когда это нужно. От Пулишича ждал больше. Американец мега-крут в единоборствах, что поразительно для его комплекции. Самое слабое место у аристократов была вратарьская позиция - Менди клевый вратарь, но он был не готов к такому накалу борьбы, это чувствовалось даже через монитор. Должен заметить, что нам будет очень сложно в группе на Евро. Кристенсен показал свой класс, парень реально круто играет в защите. Он очень грамотно занимает позицию и обладает точным пасом. Надеюсь, наша сборная сможет его удивить. В общем, болел Челси с победой! Заслуженный Кубок ЛЧ и очень грамотная игра. Получил большое удовольствие!
Ответить
Cules2013
1622323325
По первому тайму у меня сложилось такое впечатление, что Пеп думал, что Челси будет весь матч играть 2-м номером, поэтому сам выставил очень атакующий состав и команда с шашкой наголо неслась вперёд с первых секунд игры. Вот только Челси сделал тоже самое. Обе команды напороли моментов, а потом забил Хаверц и Челси закрылся. А после того, как вылетел Кевин, игра, по сути, закончилась. Ну как играть против Челси, где есть Канте, без Ферни и/или Родри в опорке? Главные разочарования - это игра пары Стоунз-Диаш, и импотенция в атаке, ни навесить нормально, ни дать последний пас, ни забить. Если так подумать, то у Сити просто нет нападающих, кроме старого Агуэро и мутного Жезуса. У других есть Левандовски, Холанд, Мбаппе, Лукаку, Кейн и т.п., а у Сити - никого сопоставимого.
Ответить
житель СПб
1622354027
Конечно, Челси поздравления! Но лично меня они не восхитили. Играли - хуже Сити. Так что это скорее поражение Сити, чем победа Челси. Мяч единственный привез Зинченко - к сожалению. Вообще, Сити часто играет по принципу старых бразильцев: "вы нам забьете сколько сможете, а мы сколько захотим". Только сами забить не могут! Ну нельзя играть по сути с 1 нападающим - сегодня этот футбол не прокатывает - даже при высоком качестве игроков. И Главное - нельзя так играть в своей защите, а точнее - без защиты. В своей штрафной - как в центре поля; мол, мы на классе игроков выедем. Не выедете... И не выезжаете. Откровенно жаль Сити - но сами виноваты.
Ответить
Oldtrafford83
1622357502
Челси с победой,выдайте Канте ЗМ,а голуби пусть летят на Этихад, там уже коллеги из пригорода заждались))
Ответить
zigbert
1622358133
Поклонников Челси с победой! Конечно в финале ЛЧ хотелось бы более яркой игры но соперники стоили друг друга и игра получилась напряженной. Сказать Что Челси переиграл Ман Сити нельзя, скорей выстоял ведя в счете. К преодолению такой обороны, Ман Сити оказался не готов. Теперь уже можно смело сказать что Тухель сумел построить команду, способную добиваться высоких результатов.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
1
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
18
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
Вчера, 14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+