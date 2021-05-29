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    ⚡ Лига чемпионов. «Челси» в финале победил «Манчестер Сити»

    «Челси» второй раз в истории взял Лигу чемпионов (оба раза – с тренерами-легионерами). В финале обыгран «Манчестер Сити». Манчестерцы последний раз побеждали в еврокубке в 1970 году.

    Бернарду Силва прервал серию из 26 матчей без поражений в Лиге чемпионов (самая длинная серия в истории турнира среди футболистов).

    Фил Фоден прервал 21-матчевую серию без поражений в Лиге чемпионов.

    Серхио Агуэро провел последний матч за «Манчестер Сити». За десять лет в клубе он не взял ни одного еврокубка.

    Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау».

    Лига чемпионов. Финал

    Манчестер Сити – Челси – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Хаверц, 42.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Уокер, Диаш, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Жезус, 60), Силва (Фернандиньо, 64), Марез, Фоден, Стерлинг (Агуэро, 77).

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Силва (Кристенсен, 39), Чилвел, Аспиликуэта, Джеймс, Канте, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хаверц, Вернер (Пулишич, 66).

    Предупреждения: Гюндоган, 35; Жезус, 88 – Рюдигер, 57.

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.05.2021 23:57
    Комментарии45
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      Рейтинг: +4363

      Fusballer 1 час назад

      Зенит - чемпион!

      0
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      Рейтинг: +1187

      Красногорск_Фан > Fusballer 1 час назад

      А соль в банке с надписью сахар. это очевидно. Смелое заявление от товарища с ромбом в профиле.

      0
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      Рейтинг: +12159

      Cules2013 1 час назад

      По первому тайму у меня сложилось такое впечатление, что Пеп думал, что Челси будет весь матч играть 2-м номером, поэтому сам выставил очень атакующий состав и команда с шашкой наголо неслась вперёд с первых секунд игры. Вот только Челси сделал тоже самое. Обе команды напороли моментов, а потом забил Хаверц и Челси закрылся. А после того, как вылетел Кевин, игра, по сути, закончилась. Ну как играть против Челси, где есть Канте, без Ферни и/или Родри в опорке?
      Главные разочарования - это игра пары Стоунз-Диаш, и импотенция в атаке, ни навесить нормально, ни дать последний пас, ни забить. Если так подумать, то у Сити просто нет нападающих, кроме старого Агуэро и мутного Жезуса. У других есть Левандовски, Холанд, Мбаппе, Лукаку, Кейн и т.п., а у Сити - никого сопоставимого.

      3
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      Рейтинг: +926

      Toomans > Cules2013 1 час назад

      Жезус очень переоценен. Всегда так думал. Уйдет Кун - будут большие проблемы. А де Брюйне жаль. Системообразующий игрок Сити и просто классный футболист.

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      Рейтинг: -1804

      Вот оно чё Михалыч > Cules2013 1 час назад

      У других есть====в твоем списке нет Роналду и Месси....Уже списал их на пенсию ? )))

      0
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      Рейтинг: +12980

      Garrincha58 1 час назад

      второй год в ЛЧ рулят немцы в прошлом году Бавария в этом году Тухель Хавертц Вернер и Рюдигер

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      Рейтинг: +926

      Toomans > Garrincha58 1 час назад

      Вернер - ноль. МНе он был симпатичен в Лейпциге. Но, по ходу, он актер одного театра. Не может подстроиться, боится - в глазах читается опасение. Мне кажется ему серьезно нужно поработать со своей психологией. Ему нужна перезагрузка (читай, аренда).

      0
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      Рейтинг: +226

      Nikita Suarez > Garrincha58 1 час назад

      В позапрошлом Юрген)

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      Рейтинг: +926

      Toomans 1 час назад

      Болел за Челси и персонально за Тухеля. Мне даже показалось, что я давно так не болел за иностранный клуб..))Разве, что за Ливер Клоппа)Прекрасный тренер, прекрасный состав. Думаю, все оценили работу Джеймса - я открыл для себя еще одного крутого игрока) Хаверц забил победный мяч, талантливый немец, в отличие от Вернера (к сожалению) стоит вложенных средств. Не за забитый мяч. А за свои качественные действия на поле - думаю, многие оценят его умение отдать пас, войти в борьбу, когда это нужно. От Пулишича ждал больше. Американец мега-крут в единоборствах, что поразительно для его комплекции. Самое слабое место у аристократов была вратарьская позиция - Менди клевый вратарь, но он был не готов к такому накалу борьбы, это чувствовалось даже через монитор.
      Должен заметить, что нам будет очень сложно в группе на Евро. Кристенсен показал свой класс, парень реально круто играет в защите. Он очень грамотно занимает позицию и обладает точным пасом. Надеюсь, наша сборная сможет его удивить.
      В общем, болел Челси с победой! Заслуженный Кубок ЛЧ и очень грамотная игра. Получил большое удовольствие!

      2
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      Рейтинг: +976

      zarsm 1 час назад

      Тухель капитальный красавчик

      0
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      Рейтинг: +20917

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поздравления Челси! Игра у команды поставлена превосходно.

      2
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      Рейтинг: -1804

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Серхио Агуэро провел последний матч за «Манчестер Сити». За десять лет в клубе он не взял ни одного еврокубка.=====Жаль...Классный же игрок.

      1
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      Рейтинг: +12980

      Garrincha58 1 час назад

      вот тебе и Сити вот тебе и Пеп трижды проТухель в конце сезона

      0
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      Рейтинг: -1804

      Вот оно чё Михалыч > Garrincha58 1 час назад

      Гвардиола же сказал про матчи в ЛЧ--------"В таких матчах всё может решить какая-то мелочь..Это настолько сложный турнир, что мне кажется, что он как-то связан со звёздами на небе..."

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      Рейтинг: +12980

      Garrincha58 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      какие звёзды? поле ровное мяч круглый вот и всё

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      Рейтинг: -1804

      Вот оно чё Михалыч > Garrincha58 1 час назад

      какие звёзды?======Ты же не первый год смотришь футбол...И наверное знаешь, что в ответственных матчах в игре равных команд, все может решить случайность---красная карточка, травмы ведущих игроков, незасчитаный пенальти или наоборот неправильно засчитаный пенальти и т.д.
      В этом матче равных команд таких случаев не было,но Гвардиола все равно прав...Случайности многое решают.

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      Рейтинг: +4935

      BarStep 1 час назад

      Было красиво!
      Но скучно..
      Ощущение что идет 39-й тур АПЛ не покидало весь матч..
      Нужно возвращать Кубок чемпионов!

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      Рейтинг: +2306

      ySS 1 час назад

      Всё по делу, команда Тухеля лучше была готова к этому матчу.
      МС не хватило эмоций перевернуть игру

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