Президент «Барселоны» – о контракте Месси: «Ситуация развивается хорошо»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров с капитаном команды Лионелем Месси по поводу продления контракта.

«Ситуация с контрактом Месси развивается хорошо, но пока мы ничего не подписывали. Думаю, мы сделали все возможное, чтобы Лео остался. Это предложение в рамках наших возможностей.

Нет сомнений, что Месси заслуживает большего. Но я думаю, что он очень ценит наши усилия. Надеюсь, Лео продолжит выступать здесь и делать «Барсу» великой. Дело не в деньгах, а в проекте с перспективой бороться за все трофеи. Мы сдержанно оптимистичны», – сказал Лапорта.