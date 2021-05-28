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    Президент «Барселоны» – о контракте Месси: «Ситуация развивается хорошо»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров с капитаном команды Лионелем Месси по поводу продления контракта.

    «Ситуация с контрактом Месси развивается хорошо, но пока мы ничего не подписывали. Думаю, мы сделали все возможное, чтобы Лео остался. Это предложение в рамках наших возможностей.

    Нет сомнений, что Месси заслуживает большего. Но я думаю, что он очень ценит наши усилия. Надеюсь, Лео продолжит выступать здесь и делать «Барсу» великой. Дело не в деньгах, а в проекте с перспективой бороться за все трофеи. Мы сдержанно оптимистичны», – сказал Лапорта.

    • Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
    • 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • В минувшем сезоне в активе аргентинца 38 голов и 14 ассистов в 47 матчах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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