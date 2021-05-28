Президент «Барселоны» – о контракте Месси: «Ситуация развивается хорошо»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров с капитаном команды Лионелем Месси по поводу продления контракта.
«Ситуация с контрактом Месси развивается хорошо, но пока мы ничего не подписывали. Думаю, мы сделали все возможное, чтобы Лео остался. Это предложение в рамках наших возможностей.
Нет сомнений, что Месси заслуживает большего. Но я думаю, что он очень ценит наши усилия. Надеюсь, Лео продолжит выступать здесь и делать «Барсу» великой. Дело не в деньгах, а в проекте с перспективой бороться за все трофеи. Мы сдержанно оптимистичны», – сказал Лапорта.
- Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня.
- 33-летний Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- В минувшем сезоне в активе аргентинца 38 голов и 14 ассистов в 47 матчах.
Источник: Mundo Deportivo