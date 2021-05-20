Marca: в смерти Марадоны обвиняют семерых врачей. Им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура аргентинского города Сан-Исидро продолжает расследование смерти Диего Марадоны.
Обвинения в смерти бывшего футболиста сборной Аргентины были предъявлены семерым врачам, которые занимались его лечением. По информации Marca, им грозит от 8 до 25 лет заключения.
Прокуратура сочла действия медиков «неадекватными и безрассудными». В отчете отметили, что врачи «оставили состояние здоровья Марадоны на произвол судьбы».
- Аргентинец прожил 60 лет.
- После смерти выяснилось, что сердце Марадоны было в 2 раза больше нормы.
- Марадона – чемпион мира 1986 года.
Источник: Marca