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    Marca: в смерти Марадоны обвиняют семерых врачей. Им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы

    Генеральная прокуратура аргентинского города Сан-Исидро продолжает расследование смерти Диего Марадоны.

    Обвинения в смерти бывшего футболиста сборной Аргентины были предъявлены семерым врачам, которые занимались его лечением. По информации Marca, им грозит от 8 до 25 лет заключения.

    Прокуратура сочла действия медиков «неадекватными и безрассудными». В отчете отметили, что врачи «оставили состояние здоровья Марадоны на произвол судьбы».

    • Аргентинец прожил 60 лет.
    • После смерти выяснилось, что сердце Марадоны было в 2 раза больше нормы.
    • Марадона – чемпион мира 1986 года.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19043

      slavutiq70 1 час назад

      Всё это показуха ,,, большие сомнения что эти 7 врачей в чём то виноваты , не спасли бога да ,,,,но они ведь не боги ,,,

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    • ...
      Рейтинг: +4026

      solodealer 2 часа назад

      ..вот бы полвинку, хотя бы, сердца Марадоны, да правителю РФ...

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      Рейтинг: +4077

      Fusballer > solodealer 2 часа назад

      И половинку мозга Дзюбы!

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