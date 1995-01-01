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    «Краснодар» продлил контракт с Рамиресом до 2025 года

    «Краснодар» продлил трудовые отношения с защитником Кристианом Рамиресом. Новый контракт рассчитан до 2025 года.

    «Быки» достигли соглашения с Кристианом Рамиресом о продлении контракта на три года. Изначально срок его трудового соглашения завершался в конце июня 2022 года, новая дата окончания контракта – 30 июня 2025 года», – написал клуб.

    • Эквадорский защитник выступает за «Краснодар» больше 4 лет.
    • Он провел за команду 135 матчей, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.
    • «Краснодар» в следующем сезоне не выступит в еврокубках.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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