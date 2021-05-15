«Краснодар» продлил контракт с Рамиресом до 2025 года

«Краснодар» продлил трудовые отношения с защитником Кристианом Рамиресом. Новый контракт рассчитан до 2025 года.

«Быки» достигли соглашения с Кристианом Рамиресом о продлении контракта на три года. Изначально срок его трудового соглашения завершался в конце июня 2022 года, новая дата окончания контракта – 30 июня 2025 года», – написал клуб.