«Краснодар» продлил контракт с Рамиресом до 2025 года

«Краснодар» продлил трудовые отношения с защитником Кристианом Рамиресом. Новый контракт рассчитан до 2025 года.
«Быки» достигли соглашения с Кристианом Рамиресом о продлении контракта на три года. Изначально срок его трудового соглашения завершался в конце июня 2022 года, новая дата окончания контракта – 30 июня 2025 года», – написал клуб.
- Эквадорский защитник выступает за «Краснодар» больше 4 лет.
- Он провел за команду 135 матчей, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.
- «Краснодар» в следующем сезоне не выступит в еврокубках.
Источник: официальный сайт «Краснодара»