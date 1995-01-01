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    Sport.es: Месси может подписать новый контракт с «Барселоной» только после Кубка Америки

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси может подписать новый контракт с клубом только после Кубка Америки.

    По информации Sport.es, 33-летний аргентинец летом сконцентрируется на выступлениях за сборную, и только после этого приступит к конкретным переговорам с клубом.

    Процесс переговоров также затягивается из-за ожидания руководством клуба результатов аудита. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет точно знать, какими финансовыми возможностями обладает каталонский клуб.

    • Контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне.
    • Кубок Америки пройдeт в Аргентине и Колумбии с 11 июня по 10 июля.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10830

      DeStar 2 часа назад

      ну если в финале опять проиграет - психанет и уедет на родину играть видимо, а потом его снова переубедят

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      Рейтинг: +11991

      Cules2013 > DeStar 1 час назад

      история психов Роналду явно больше и занимательнее)

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