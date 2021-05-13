Sport.es: Месси может подписать новый контракт с «Барселоной» только после Кубка Америки

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может подписать новый контракт с клубом только после Кубка Америки.
По информации Sport.es, 33-летний аргентинец летом сконцентрируется на выступлениях за сборную, и только после этого приступит к конкретным переговорам с клубом.
Процесс переговоров также затягивается из-за ожидания руководством клуба результатов аудита. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет точно знать, какими финансовыми возможностями обладает каталонский клуб.
- Контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне.
- Кубок Америки пройдeт в Аргентине и Колумбии с 11 июня по 10 июля.
Источник: Sport.es